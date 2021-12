Il prestigioso teatro sceglie TikTok per potenziare la sua presenza online

Il Teatro alla Scala esordisce su TikTok, il popolarissimo social network all’interno del quale gli short video dettano legge.

Teatro alla Scala, TikTok: raggiungere un ampio pubblico

Il nome scelto per l’account è ‘teatroallascala‘. Un modo per tenersi al passo con i tempi e raccontarsi in modo originale ad un pubblico sempre più ampio e poliedrico.

Inoltre, grazie agli hashtag #DietroLeQuinte e #ClassicalMusic, la Scala permetterà agli utenti di esplorare il palcoscenico con i video inediti e contenuti esclusivi che saranno pubblicati in vista dell’inaugurazione della stagione 2021-2022.

Teatro alla Scala, TikTok: la Prima

Il 7 dicembre verrà rappresentato il Macbeth di Giuseppe Verdi. I contenuti postati sul profilo ufficiale saranno raccontati dalla creator Martina Socrate, la quale rivelerà i segreti del backstage del teatro tramite un evento live in-app martedi 7 dicembre.

Teatro alla Scala, TikTok: i followers

Il Teatro alla Scala si posiziona tra le istituzioni culturali italiane più seguite sulle piattaforme social:

Facebook -> 420.513 followers

420.513 followers Instagram -> 293.876 followers

293.876 followers Twitter -> 308.402 followers

Attualmente, la Scala conta 547 followers. La Prima del 7 dicembre sarà protagonista sui social media con l’hashtag #primascala.

