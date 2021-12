Manifestazioni No Green Pass all’Arco della Pace: l’incognita Prima della Scala

Segnalato il presidio statico all'Arco per sabato 4 dicembre. E' la ventesima manifestazione

In vista dell’introduzione del green pass rafforzato, in programma per lunedì 6 dicembre, il movimento si presenterà diviso: ci saranno almeno due piazze da monitorare.

Manifestazioni No Green Pass: previste 400-500 persone

Nelle scorse ore, in Questura, è arrivato un preavviso firmato da un rappresentante del comitato no green pass meneghino: il presidio, previsto per il 4 dicembre, sarà all’Arco della Pace dalle ore 16 alle 20.

Contemplate tra le 400 e le 500 persone.

Nonostante ciò, una parte di manifestanti preferisce non seguire le regole, e ritrovarsi in centro per violare le restrizioni imposte dal prefetto Renato Saccone. Poliziotti e carabinieri monitoreranno la zona compresa tra piazza Fontana e l’Arengario.

Manifestazioni No Green Pass: “No Draghi Day”

Le Organizzazioni Sindacali hanno programmato per sabato 4 dicembre una giornata di protesta nazionale, denominata “NO Draghi Day”.

A Milano l’appuntamento è stabilito per le ore 15 sul lato di via Restelli di piazza Città di Lombardia; da lì partirà un corteo, con percorso regolarmente concordato.

Manifestazioni No Green Pass: cosa accadrà il 7 dicembre?

Attualmente, nella giornata del 7 dicembre non sono previste manifestazioni no green pass, ma non si esclude un blitz dell’ultimo minuto. Martedì 7 sarà una giornata speciale: alla Scala, andrà in scena la Prima del Macbeth, alla quale parteciperà Sergio Mattarella.

Inoltre, è in calendario, alle ore 21, il match di Champions League tra Milan e Liverpool, a San Siro.

