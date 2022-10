Il gioco in scatola omaggia la città metropolitana: disponibili 12 caselle in più e tante altre novità

Monopoly, il gioco da tavolo per eccellenza, si rinnova: a 87 anni dalla sua nascita rende omaggio al capoluogo lombardo con un’edizione tutta dedicata alla città metropolitana.

Monopoly edizione Milano: le novità

Monopoly MEGA Milano è la nuova versione extralarge con dodici caselle in più, un dado extra che velocizza le partite e, per la prima volta nella storia del gioco, con gli edifici “edificabili”.

Tra le novità della versione meneghina anche il biglietto dell’autobus che permette di spostare liberamente le pedine, le banconote da 1.000euro e un tabellone totalmente personalizzato. Le classiche vie lasciano il posto ai quartieri storici di Milano: da Brera a Porta Genova, da Nolo a City Life, passando per Quarto Oggiaro e Gratosoglio. Spuntano anche Cologno Monzese, Assago, Sesto San Giovanni ed Arese.

Naturalmente, anche le carte degli Imprevisti e Probabilità saranno a tema meneghino e daranno la possibilità di regalare uno spettacolo a La Scala, di fare un giro turistico in Duomo, di fare una ricarica del car sharing o di avere un affitto pagato per la Settimana della Moda.

Quanto costa Monopoly edizione Milano?

La costruzione degli edifici lascerà i giocatori a bocca aperta. Dopo aver fabbricato gli hotel, tutti i giocatori potranno puntare ancora più in alto arrivando addirittura a costruire un grattacielo, portando così alle stelle il valore della proprietà. Per la prima volta in assoluto, sulle caselle delle Stazioni – da Rogoredo a Garibaldi e Cadorna – ci si potrà costruire subito dei Depositi, raddoppiando così il canone dell’affitto.

Monopoly Mega Milano è prodotto da Winning Moves ed è disponibile nei principali store tra cui Esselunga, Feltrinelli, Fao Schwarz e Toys Center, con prezzo consigliato a partire da 39,99 euro.

