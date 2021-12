Disponibile dal 7 dicembre al 6 gennaio

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, piazza San Fedele, a Milano, ospiterà albero e villaggio di Natale.

Villaggio di Natale cartoni animati: l’idea di Cartoon Network e Boomerang

I protagonisti del villaggio, ideato da Cartoon Network e Boomerang, saranno i personaggi degli show dei canali televisivi dedicati ai bambini: Lo Straordinario Mondo di Gumball, Siamo Solo Orsi, Looney Tunes, Tom&Jerry, Scooby-Doo! e tanti altri.

I bambini saranno le vere star dell’evento.

Villaggio di Natale cartoni animati: i laboratori

Non mancheranno i laboratori dedicati ai bambini, i quali avranno la possibilità di creare addobbi natalizi a tema Cartoon Network e Boomerang. Successivamente, i ragazzi dovranno percorrere un labirinto di siepi, raggiungendo così l’albero ed appendere la decorazione. Non resta che lo spirito del Natale faccia il suo corso!

Villaggio di Natale cartoni animati: l’evento ecosostenibile

Cartoon Network e Boomerang hanno deciso di donare, per ogni lavoretto realizzato, un euro a Terre des Hommes, la fondazione che protegge i bambini da ogni forma di violenza o abuso e garantisce loro il diritto alla salute, all’educazione e alla vita.

Il villaggio sarà completamente ecosostenibile, infatti le piante utilizzate verranno mantenute in vita per poi essere ripiantate una volta concluso l’evento. Per quanto riguarda le installazioni luminose, invece, saranno realizzate con led di ultima generazione a basso consumo; il villaggio sarà composto solo da oggetti e pannelli riutilizzabili anche dopo l’evento.

Le stampe saranno realizzate con inchiostri ecosostenibili, materiali riciclabili e biodegradabili. Ultima, ma non per importanza, l’energia sarà fornita da una società elettrica che utilizza fonti rinnovabili.

