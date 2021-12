Dall'11 al 14 dicembre 2021

Da sabato 11 a martedì 14 dicembre, allo Spazio Orso, a Milano, torna il Christmas Market di Sos Bambini.

Mercatino Spazio Orso Milano: di cosa si tratta

Sos Bambini, attiva da quasi 20 anni con progetti di aiuto alle famiglie con bambini, riconferma l’appuntamento con lo shopping solidale volto alla raccolta fondi per le iniziative 2022.

L’associazione meneghina incontrerà i suoi volontari e la community il “mercatino di Natale“. Non mancheranno giocattoli didattici a prezzi convenienti e creazioni di artigianato delle partner dell’associazione. Allo Spazio Orso, in via dell’Orso 16, sarà possibile confezionare cesti golosi o beauty. Presenti anche panettoni e i pandori, realizzati al 100% da una filiera di solidarietà. Il motto dell’associazione? “Piccole cose fatte con il cuore”.

La raccolta fondi sarà finalizzata al progetto “Spazi bimbi” volto all’integrazione scolastica di bambini di 4-5 anni.

Inoltre, sul sito Sosbambini.it è possibile acquistare nello spazio e-commerce.

Mercatino Spazio Orso Milano: orari

Sabato 11 dicembre 12-20 orario continuato

Domenica 12 dicembre e lunedì 13 dicembre 10-19:30 orario continuato

Martedì 14 dicembre 10-18 orario continuato

L’ingresso è consentito solo con Green Pass.

Mercatino Spazio Orso Milano: come arrivare

È possibile raggiungere lo Spazio Orso scendendo alla fermata Cairoli (MM1), prendendo il Bus 61 o i seguenti tram 1-2-12-14.

Per appuntamenti e ordini di giocattoli/panettoni si prega di scrivere una e-mail a

info@sosbambini.it

