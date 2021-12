Mercatini di Natale: 65 chalet in piazza Duomo

Un'occasione per la ripresa economica

Nella giornata di giovedì 2 dicembre è stato inaugurato il Mercatino di Natale in piazza del Duomo.

Mercatini di Natale: l’inaugurazione

Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 22 fino al 6 gennaio. Sono presenti 34 baite decorate, la casetta di Babbo Natale e ben 65 chalet in legno.

All’inaugurazione era presente il sindaco di Milano Beppe Sala, l’assessore allo sviluppo economico Alessia Cappello e i presidenti di Confcommercio e Apeca, Carlo Sangalli e Giacomo Errico. Il primo cittadino ha dichiarato: “La città è piena, è viva, abbiamo i mercatini, ma abbiamo anche 200 vie addobbate, oggi la Rinascente riapre le sue vetrine. È un Natale quasi come prima, anche se siamo in giro con la mascherina, ma è necessario così”.

Mercatini di Natale: i prodotti

Il mercatino è stato realizzato dalla Primoter Prisma -un’associazione temporanea d’imprese- e dagli ambulanti della Confcommercio -Apeca-.

Lo spazio complessivo è di oltre 1200 metri quadri. Disponibili idee originali per fare regali di Natale, oggetti di artigianato, cappelli e vestiti, e prodotti gastronomici provenienti da diverse regioni d’Italia. L’allestimento è stato realizzato dall’azienda Eurostands.

Mercatini di Natale, Errico: “Il Mercatino di Natale finalmente è ritornato”

Giacomo Errico, presidente di Apeca, afferma: “E’ un risultato molto importante. Un ‘Mercatino’ che si inserisce ormai nella tradizione dei tipici mercati natalizi: costituisce un punto d’attrazione con un’offerta qualitativa elevata in un’area di mercato sicura e fruibile. Il nostro impegno è massimo affinché in questi giorni ancora molto delicati per l’andamento della pandemia vi sia la più assoluta tranquillità per famiglie e consumatori”.

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, evidenzia: “Le luci del Mercatino di Natale che si riaccendono dopo due sono davvero un segno di nuova speranza per una Milano decisa a ritrovare la via della normalità e della ripresa economica“.

LEGGI ANCHE: Natale 2021: a Milano arriva il camion della Coca Cola