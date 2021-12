Natale 2021: a Milano arriva il camion della Coca Cola

Per la prima volta il truck sarà elettrico. Verrà allestito un villaggio a tema

In questo 2021, oltre alla novità del truck elettrico al 100%, verrà allestito in piazza XXIV Maggio un ‘villaggio magico di Babbo Natale’, il ‘Real magic village’. Sarà realizzato in collaborazione con Radio Deejay e con un piccolo gesto sarà possibile aiutare gli altri.

Camion Coca Cola, il Real magic village

Nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 dicembre, a Milano giungerà il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico -partnership con Abb e Volvo Trucks-. Piazza XXIV Maggio accoglierà, dalle ore 11 alle 21, il ‘Real magic village’; sarà una vera e propria city di Babbo Natale, dove si potrà vivere un’esperienza indimenticabile: un gesto di generosità potrà fare la differenza.

Camion Coca Cola: la Food Court

I visitatori potranno contribuire alla causa grazie a due iniziative: la Food Court, dove si potrà degustare la pizza di Natale del pizzaiolo Francesco Capece, e ilChristmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola. Il ricavato sarà devoluto a Banco Alimentare.

Camion Coca Cola: 3 milioni di pasti

La partnership Coca-Cola e Banco Alimentare contribuisce per il quinto anno consecutivo alla lotta contro lo spreco alimentare e ad aiutare le persone in difficoltà, assicurando prodotti alimentari per quasi 3 milioni di pasti.

