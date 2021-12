Piazza Duomo, arriva il maxi albero di Natale

In corso i lavori di allestimento

Come da tradizione, in vista del Natale, è stato posizionato in piazza Duomo un maxi abete, il quale verrà ben presto addobbato con tante decorazioni. Nella giornata di mercoledì 1° dicembre, si accenderanno le luci in anche in corso Vittorio Emanuele II.

L’albero, alto 24 metri, sarà la pietra miliare del Natale sia per i milanesi che per i turisti. Il ‘tannenbaum’ proviene dal vivaio Spertini di Laveno Mombello e verrà riempito di luci e palline colorate. A sponsorizzarlo la società Gva Redilco&Sigest, la quale si è aggiudicata la vittoria grazie al bando pubblico con un’offerta da 488mila euro.

Maxi albero di Natale, Duomo: il vivaio Spertini

È un Abies Nordmanniana l’abete dell’azienda agricola di Giuseppe Spertini, che negli scorsi anni forniva anche grandi alberi per il Natale di Roma, in piazza del Popolo. Spertini ha dichiarato: “Quest’anno ci fermiamo a Milano. Possiamo dire che è una pianta nata e cresciuta nelle nostre zone“.

Maxi albero di Natale, Duomo: le luci

Nei giorni scorsi, il ‘quadrilatero della moda’ – tra via della Spiga e via Delle Forze Armate – è stato agghindato con luci e decorazioni.

Dai primi di dicembre scintillerà anche via Vittor Pisani, da piazza Duca d’Aosta fino a piazza Repubblica. Il 30 novembre, invece, ad accendersi è stato corso Buenos Aires.

