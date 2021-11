Villaggio delle Meraviglie 2021: orari e biglietti

L'evento natalizio da sabato 20 novembre a domenica 9 gennaio

Il Villaggio delle Meraviglie torna con la quindicesima edizione ad animare i giardini Indro Montanelli a Porta Venezia.

Villaggio delle Meraviglie 2021: le novità

Tra le novità del 2021 l’estensione della pista di pattinaggio da oltre 1000 mq con un’area dedicata ai bimbi più piccoli per pattinare in sicurezza.

Non potevano mancare la Giostra Fiocco di Neve e la Fattoria degli Elfi, oltre al Social Corner dell’Elfo Bianco, il quale spronerà gli ospiti a danzare e cantare per diventare protagonisti su Tik Tok ed Instagram.

Non mancheranno momenti di animazione, musica e laboratori, rispettando ovviamente le normative anti Covid-19 vigenti. A grande richiesta torna il Mercatino degli Elfi con la casa degli addobbi e lo street food natalizio, che verrà servito utilizzando bicchieri e posate monouso realizzate in materiale biocompostabile.

Villaggio delle Meraviglie 2021: l’ingresso

Il Villaggio delle Meraviglie è stato organizzato da Energy For Events Srl, con la direzione artistica di Ambra Orfei e con il patrocinio del Comune di Milano. L’ingresso è gratuito. L’accesso alle attrazioni prevede per tutti gli ospiti dai 12 anni in su l’obbligo di presentare il Green Pass accompagnato da un documento d’identità valido.

Villaggio delle Meraviglie 2021: biglietti e prenotazioni

La Casa di Babbo Natale ospiterà Santa Claus -fino al 25 dicembre-, Mamma Natale -dal 26 dicembre al 5 gennaio- e la Befana -6 gennaio-.

Per accedere è necessario prenotare anticipatamente online. L’orario di apertura nei giorni feriali è dalle ore 15.00 alle ore 18.30, mentre nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Le giostre, incluse le Slitte di Babbo Natale e l’Albero Magico di Natale, sono aperte dalle ore 15.00 alle 20.00 nei feriali e dalle 10.00 alle 20.00 nei festivi.

La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00. I biglietti orari sono venduti al prezzo di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini -sotto i 130 cm di altezza-. La pista di pattinaggio è in parte coperta e riscaldata e in parte all’aperto per accontentare tutta la famiglia.

