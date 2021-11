Dopo 2 anni, a Milano, tornano i mercatini di Natale in piazza del Duomo

Palazzo Marino conferma le linee guida del 2019 per i mercatini di Natale del 2021.

Nella giornata di mercoledì 1° dicembre, a Milano, torneranno i tradizionali mercatini di Natale in piazza del Duomo.

Mercatini di Natale Milano 2021

Nella seduta di venerdì 5 novembre, la giunta ha fissato le linee guida. Le bancarelle rimarranno in posizione fino a giovedì 6 gennaio 2022.

Il soggetto organizzatore erogherà 200mila euronelle casse della Veneranda Fabbrica del Duomo, la quale da sempre si impegna nella manutenzione e restauro della cattedrale.

Mercatini di Natale Milano: le linee guida

Per quest’anno, la tassa di occupazione del suolo pubblico sarà dimezzata a causa dell’emergenza covid. Palazzo Marino ribadisce le stesse linee guida previste per l’edizione 2019: corso Vittorio Emanuele e piazza Duomo ospiteranno 65 ‘baite’ in legno che accoglieranno le attività commerciali aperte dalle ore 8.30 alle ore 22.00.

Mercatini di Natale Milano: conformità con le disposizioni nazionali

Il Comune ha stabilito che l’organizzatore “dovrà garantire che l’evento aggregativo sia svolto in conformità con le disposizioni nazionali, regionali e/o comunali in tema di emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del covid-19 vigenti al momento dello svolgimento dell’evento, con particolare riferimento alle regole di comportamento dei partecipanti e degli organizzatori”.

Data la possibilità di assembramenti, nonostante i mercatini siano all’aperto, sarà introdotto l’obbligo di mascherina.

