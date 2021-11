Torna la Fiera dell’Artigianato 2021: il programma

Per partecipare sono necessari l'invito gratuito e la certificazione verde

Finalmente, a grande richiesta, torna l’Artigiano in Fiera 2021. La kermesse che raduna i prodotti provenienti dall’intero globo a Rho Fiera Milano è fissata da sabato 4 a domenica 12 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 23.00.

Fiera dell’Artigianato 2021: gli artigiani italiani

Venticinquesima edizione per la fiera organizzata da GeFi, dove autenticità, originalità e qualità regnano sovrane.

Correva l’anno 2019 quando, l’ultima edizione prima della pandemia, terminò con il record di un milione di visitatori. Nei padiglioni troverete i migliori artigiani italiani, esperti in agroalimentare, arredamento, ceramica, moda e design, tessile, gioielleria e bigiotteria e nei prodotti per la cura della persona. Non mancherà l’area dedicata al Natale con tante decorazioni e presepi.

Fiera dell’Artigianato 2021: artigiani europei e non solo

Saranno presenti anche artigiani da Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia, Russia, Ungheria, Belgio e Turchia. Parteciperanno le rappresentanze di Argentina, Brasile, Colombia, Messico e Perù. Inoltre, in esclusiva dal Nord Africa, giungeranno le specialità dell’Algeria, dell’Egitto e del Marocco. Richiesti anche gli artigiani dell’Australia, dell’Iran, dell’India, del Madagascar, del Nepal e del Vietnam.

Fiera dell’Artigianato 2021: l’evento in sicurezza

Per scaricare l’invito gratuito, è necessario accedere al sito ufficiale artigianoinfiera.it

Non mancheranno i controlli da parte delle autorità competenti. Si ricorda che per l’accesso alla fiera oltre all’invito è indispensabile il green pass: all’interno dei padiglioni andrà sempre indossata la mascherina.

LEGGI ANCHE: L’Artigiano in Fiera torna in presenza: obbligatorio il green pass