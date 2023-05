Cosa vedere a Milano in un giorno con bambini: i consigli

Se state pensando di pianificare una gita di un giorno a Milano con i vostri bambini, questa è sicuramente la guida che fa per voi!

Milano è la meta perfetta per trascorrere un weekend in famiglia all’insegna dell’arte, la cultura e il design. Il capoluogo lombardo è un concentrato di proposte, eventi, luoghi da visitare e cose da fare: non è facile orientarsi, specialmente se si hanno pochi giorni a disposizione. Se state pensando ad una gita di un giorno a Milano con i vostri bambini, ecco delle proposte su cosa vedere, che sicuramente piaceranno a voi e i vostri piccoli.

Il Duomo e la Madonnina

Simboli indiscussi di Milano, è impossibile non partire da qui. La cattedrale di Milano può essere un luogo di grande fascino per i bambini, soprattutto se si organizza una passeggiata tra le guglie: qui i piccoli si troveranno immersi in un mare di marmo e potranno osservare la città dall’alto. Non bisogna, poi, dimenticarsi di osservare la Madonnina d’oro, vero e proprio simbolo della città.

Museo del Novecento

Nelle immediate vicinanze del Duomo, precisamente alla destra della Cattedrale, troviamo il Museo del Novecento. Ubicato nel palazzo dell’Arengario, il museo raccoglie il meglio dell’arte italiana del XX secolo. Si parte dal “Quarto Stato” di Pelizza da Volpedo, per passare al futurismo, all’astrattismo e termina con installazioni di arte povera. Il Museo organizza visite guidate e laboratori per bambini.

Galleria Vittorio Emanuele

Sulla sinistra della cattedrale, sempre tenendo il Duomo di fronte, si entra nella Galleria Vittorio Emanuele. Nella stupenda Galleria i bambini potranno divertirsi in un curioso rituale. Cercate sul pavimento di mosaico il famoso toro e schiacciategli i testicoli ruotandoci sopra con il tallone. Si dice che porti fortuna o comunque che garantisca un ritorno a Milano.

Teatro della Scala

Posto dall’altro capo della Galleria, rispetto al Duomo, troviamo Piazza Scala con il famoso teatro. Qui possiamo trovare tantissimi spettacoli e balletti per i bambini al prezzo simbolico di 1 euro. Consigliatissima la prenotazione, quindi se si conosce già la data della visita al capoluogo lombardo vale la pena controllare la disponibilità con un certo anticipo. L’offerta, come si può facilmente immaginare, va a ruba.

Castello Sforzesco

I bambini non potranno fare a meno di rimanere incantati di fronte a questo luogo da fiaba con fossato, torri merlate, cortili che si susseguono e passaggi segreti. All’interno si possono visitare gli ambienti della corte e la dimora dei duchi. Da non perdere il Museo archeologico, con la sezione egizia e la splendida Pietà Rondanini di Michelangelo Buonarroti, ora situata nell’Ospedale Spagnolo. Per visitare i percorsi segreti e i camminamenti delle merlate si può prenotare una visita guidata. Ci sono anche tantissime attività per le famiglie. Sono previsti laboratori creativi, giochi, cacce al tesoro o visite guidate per bambini dai 4 ai 12 anni per scoprire il castello i suoi capolavori. Nel weekend si svolgono visite guidate alle merlate e ai sotterranei del Castello (età minima 10 anni).

Parco Sempione

Dopo aver fatto il pieno di reperti antichi e medievali, cosa c’è di meglio di una corsa nei prati per far divertire i bambini? Sosta d’obbligo a Parco Sempione il polmone verde della città. Il parco è grandissimo e al suo interno trovate anche l’Acquario Civico di Milano, il terzo acquario più antico d’Europa, e la Triennale, l’istituzione italiana dedicata al design, una realtà unica nel panorama nazionale.

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’

Conosciuto come il più grande museo dedicato alla scienza e alla tecnologia d’Italia, è un vero e proprio paradiso per i bambini a Milano. La collezione comprende anche alcuni modelli di macchinari tratti dai disegni di Leonardo da Vinci. Ma tra i padiglioni più apprezzati c’è quello dei trasporti dove è conservata una delle prime locomotive. Da non dimenticare inoltre di visitare il sottomarino Toti (per questa visita è consigliata la prenotazione).

MuBa: il Museo dei Bambini

Il Museo dei Bambini è allestito nell’ex chiesa di San Michele all’interno della Rotonda della Besana, edificio tardobarocco che risale alla fine del ‘600. Tutte le mostre sono proposte in forma di gioco per coinvolgere i piccoli. Riunisce le eccellenze nazionali e internazionali della cultura, della didattica, della scienza e delle arti per promuovere lo sviluppo della creatività e del pensiero progettuale creativo. Per Expo è stato allestito il progetto Childrenshare: attività inerenti ad Expo per scoprire e divertirsi con le culture di tutto il mondo.

Giardini Indro Montanelli e Giardini di Villa Reale

Noti ai milanesi come giardini di Porta Venezia è lo spazio ideale per far giocare i bambini nelle varie aree attrezzate. All’interno dei giardini si trova anche il Civico Planetario, il più grande d’Italia, e il Museo Civico di Storia Naturale, che è meritano una visita, soprattutto se si viaggia con piccoli appassionati di astronomia o zoologia.

Attraversata via Palestro si trovano anche gli splendidi Giardini di Villa Reale (con ingresso vietato ad adulti senza bambini). Qui i piccoli potranno correre tra laghetti, ponticelli, grotte e persino un tempietto. E se si è appassionati di arte contemporanea merita una visita il Pac, il Padiglione di Arte Contemporanea all’interno della villa.

Piazza Gae Aulenti

Durante la vostra gita a Milano, ai bambini piacerà sicuramente questa piazza che sembra uscita da un film di fantascienza. Qui sorge il grattacielo più alto della città: l’Unicredit Tower dell’architetto argentino Cesar Pelli, su cui svetta una struttura a guglia di 78 metri che in occasioni speciali di notte si illumina. Di grande fascino anche le fontane a sfioro situate nella piazza e che di sera si riempiono di colori. Nelle vicinanze sorge anche il Bosco Verticale, un grattacielo ricoperto di piante, un progetto dell’architetto Stefano Boeri.