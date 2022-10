Lo ha annunciato il Gruppo Giochi Preziosi. Nello store anche un parco giochi

Giocheria, il primo store di proprietà del marchio Giochi Preziosi con all’interno un’area giochi, ha aperto a Milano, in corso Vercelli 8.

Giocheria Milano: lo store

Il negozio di giocattoli occupa 1.800 metri quadrati e si sviluppa su due piani.

Disponibili bambole, peluche, macchinine e uno spazio in cui divertirsi. Lo store, infatti, offre ai bambini l’esperienza di divertirsi grazie a uno spazio multisensoriale con scivolo, trenino e diverse aree di intrattenimento, come la postazione ergonomica Hotweels o il pavimento interattivo. Tra le forme di intrattenimento digitale spicca la voce dell’Orso Giò – la mascotte dello store – che parla con i bambini appena entrano nel negozio, gli avatar immersivi di Mondi Unique Eyes e una bussola all’ingresso che consente una doccia di suoni, colori e profumi.

Enrico Preziosi, presidente del Gruppo Preziosi, ha chiarito: “Questo progetto nasce dalla volontà di dare a Milano un negozio di giocattoli speciale, innovativo e soprattutto esperienziale. Chi entra da noi non entra solo per acquistare, ma anche per vivere un’esperienza multisensoriale che abbraccia adulti e bambini: è così che immagino i negozi del futuro”.

Giocheria Milano: unire la vendita all’esperienza

Il progetto ha preso il via da un concorso vinto da Lombardini22, uno dei gruppi leader nello scenario italiano dell’architettura e ingegneria, nel dicembre 2021.

L’obiettivo? Unire la vendita all’esperienza, proponendo ambienti coinvolgenti e valorizzando il tempo trascorso in negozio.

All’ingresso sono presenti le bussole, le quali rappresentano il passaggio al mondo magico dei bambini. Al piano terra, invece, ci sono la casa degli abbracci, il candy corner e il boschetto delle parole. Qui, tutto è a misura di bambino. Al piano superiore ci sono il teatro principesco con pedana interattiva, la pista rombante, il bazar del divertimento con il controsoffitto acustico luminoso a sfere: uno spazio dove è situato un monitor collegato a una tecnologia con pedana che permette la prova di giochi digitali, è dedicato a laboratori, eventi e presentazioni.

