A Milano ha aperto il negozio dell’Hard Rock Cafe: tutte le informazioni

Finalmente il tanto atteso momento è arrivato: Hard Rock Cafe ha aperto a Milano. Lo store venderà anche le iconiche magliette, per la prima volta con la scritta Milano.

Hard Rock Cafe Milano: dove si trova?

Il capoluogo lombardo da’ il benvenuto alla storica catena di ristoranti tematici, fondata nel 1971 a Londra.

Lo store è situato nella centralissima via Dante al numero 5, tra il Duomo e il Castello Sforzesco.

Hard Rock Cafe Milano: quando aprirà il ristorante?

Attualmente, non è ancora noto quando aprirà il quinto ristorante della catena in Italia, ma -a quanto trapelato- non dovrebbe mancare molto. Nel mese di aprile sono partite le selezioni del personale: il ristorante, infatti, offrirà lavoro ad oltre 100 persone. Saranno disponibili due palchi per la musica live, al fine di offrire un’esperienza multisensoriale.

Hard Rock aveva sottolineato: “Food, drink e musica di alta qualità si mescolano in un’atmosfera glamour con riferimenti all’arte italiana, tutto in perfetto stile rock ‘n’ roll”.

Hard Rock Cafe Milano: tra aperture e chiusure

Hard Rock è l’ultimo grande marchio internazionale che sbarca a Milano: tra il 2012 e il 2013 si era parlato di un’ipotetica apertura, ma il progetto non è mai andato in porto. Negli anni precedenti hanno aperto anche Starbuck’s, Victoria’s Secret, Lego e Kfc.

Nonostante le nuove aperture, però, lo scorso 23 ottobre ha chiuso il Disney Store in centro mentre nel 2019 aveva chiuso definitivamente anche lo store di Abercrombie&Fitch.

