Hard rock cafe Milano, selezioni per 100 dipendenti: come sarà?

L'inaugurazione è prevista entro l'estate, in via Dante

Proseguono i lavori per ultimare l’Hard rock cafe, il primo locale che la catena londinese aprirà a Milano al civico 5 in via Dante.

Hard rock cafe Milano: la location

Il locale sarà distribuito su due piani: disponibili 900 metri quadrati e 280 posti a sedere.

Ci saranno due palchi per la musica live. Hard rock rende noto: “offriremo un’esperienza multisensoriale, dove food, drink e musica di alta qualità si mescolano in un’atmosfera glamour con riferimenti all’arte italiana, tutto in perfetto stile rock ‘n’ roll”.

Hard rock cafe Milano: il Rock Shop

Non può mancare l’inimitabile Rock Shop, il quale, garantirà una shopping experience tra oggetti classici, da collezione e i nuovi ed entusiasmanti prodotti del mondo Hard Rock.

L’inaugurazione avverrà entro l’estate.

Hard rock cafe Milano: le assunzioni

Il nuovo ristorante offrirà lavoro ad oltre 100 persone. La società rende noto: “si ricercano personale di cucina, camerieri, host, retail sales associates, bartenders”. Per candidarsi basterà inviare una mail a cv@hrcmilan.com. Nelle giornate del 20 e 21 aprile, in un Grand Hotel, si terrà il primo job fair: in questo modo, i candidati potranno incontrare i recruiter in meeting one to one.

