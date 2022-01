Hard Rock Cafe è situato in via Dante 5: momentaneamente non sono disponibili dettagli sull'apertura

La nota catena di ristoranti a tema musicale è stata fondata a Londra nel 1971 e finalmente aprirà anche a Milano.

Hard Rock Cafe Milano: il quinto in Italia

Il locale si troverà in via Dante 5 -tra il Duomo e il Castello Sforzesco-.

Attualmente non sono disponibili dettagli sull’apertura, infatti, la catena non ha ancora comunicato l’arrivo a Milano, ma il logo sul portone del cantiere lascia presagire una futura inaugurazione.

Hard Rock Cafe Milano sarà il quinto locale in Italia; per ora sono presenti quattro ristoranti nella penisola:

Roma , dal 1998

, dal 1998 Venezia , dal 2009

, dal 2009 Firenze , dal 2011

, dal 2011 Verona, dal 2021

A livello europeo, invece, Hard Rock Cafe gestisce 58 “store” tra Oslo e La Valletta; 167 in tutto il mondo.

Hard Rock Cafe Milano: la tradizione delle t-shirt

Il ristorante di Milano, come gli altri della catena, sarà arricchito da souvenir: diventerà un mausoleo del rock.Probabilmente verranno esposti alcuni oggetti delle rockstar che si sono esibite tra San Siro, Vigorelli, Forum e l’ex Palasharp.

I nati tra il 1970 e il 1995 nutrivano una vera e propria ossessione per questo locale. Le celebri magliette con il classico logo e il nome di una città lontana erano un must have, uno status-symbol.

Hard Rock Cafe Milano: i marchi internazionali

Tra il 2012 e il 2013 era già stata tenuta in considerazione l’apertura di Hard Rock Cafe a Milano, ma l’opzione non è mai stata portata a termine. Negli anni precedenti, nel capoluogo, erano sbarcati grandi marchi internazionali come Starbuck’s, Victoria’s Secret, Lego e Kfc.

Lo scorso 23 ottobre, la città ha visto chiudere il Disney Store in pieno centro, mentre a chiudere definitivamente nel 2019 era stato lo store di Abercrombie&Fitch.

LEGGI ANCHE: Porte chiuse nei negozi: il ‘No’ di Luca Bernardo