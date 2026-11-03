Eicma 2026 torna a Fiera Milano Rho con la sua edizione più estesa: dieci padiglioni, 765 espositori diretti e 2.142 brand da 52 paesi, con giorni riservati a operatori e stampa prima dell’apertura al pubblico.

L’83ª edizione di Eicma si svolge a Fiera Milano Rho e segna un’espansione significativa degli spazi espositivi rispetto alle ultime edizioni: per la prima volta la manifestazione occupa dieci padiglioni, coprendo un’area complessiva di 300.000 metri quadrati tra aree interne ed esterne. Sul piano numerico la rassegna mette in mostra 765 espositori diretti e ben 2.142 brand provenienti da 52 paesi, indicatori che confermano la natura internazionale dell’appuntamento e l’attrattiva sulla filiera delle due ruote. L’inaugurazione è stata accompagnata dalla presenza di autorità istituzionali e rappresentanti del settore, sottolineando il ruolo della fiera come hub per produttori, fornitori e distributori.

Dimensioni, internazionalità e rinnovamento degli espositori

La crescita degli spazi è il dato più evidente: rispetto al 2021, quando i padiglioni occupati erano cinque, l’edizione attuale mostra un raddoppio dell’area espositiva, risultato della domanda delle aziende e dell’allargamento delle proposte. Il 74% dei marchi presenti è di origine estera, mentre tra gli espositori diretti circa il 30% partecipa per la prima volta o torna dopo un’assenza, elemento che segnala un ricambio e un interesse rinnovato verso la manifestazione. Questo mix di continuità e novità crea un panorama dove le grandi case costruttrici si affiancano a realtà della componentistica e a startup, con un’offerta che spazia dai veicoli tradizionali alle soluzioni per la mobilità urbana.

Impatto sulla filiera e assenza di dati economici precisi

Gli organizzatori hanno evidenziato come l’ampliamento rifletta decisioni di investimento da parte delle imprese, puntando sul valore degli incontri diretti per stringere relazioni commerciali e pianificare l’espansione sui mercati esteri. Tuttavia, nel comunicato non sono stati forniti numeri certi sull’impatto economico generato dall’evento né sul valore degli accordi che potrebbero nascere durante la manifestazione. Resta dunque chiaro l’obiettivo di trasformare l’attenzione internazionale in opportunità concrete per l’intera filiera, pur senza dettagli finanziari nella nota ufficiale.

Giornate professionali, programma e apertura al pubblico

Il calendario dell’evento prevede due giorni iniziali dedicati ai professionisti: martedì 3 e mercoledì 4 novembre sono riservati alla stampa, agli operatori B2B e agli addetti del settore. In queste giornate sono attese migliaia di giornalisti e decine di migliaia di operatori internazionali — costruttori, fornitori, importatori e distributori — che utilizzeranno gli spazi per presentazioni, anteprime e convegni. A seguire, da giovedì 5 a domenica 8 novembre, i padiglioni saranno aperti al pubblico con un programma che include prove, spettacoli nell’area esterna e iniziative tematiche come l’arena MotoLive, le esperienze dedicate alla mobilità urbana e una mostra sulla storia della MotoGP.

Contenuti e attrazioni per i visitatori

Oltre alle anteprime di prodotto e ai convegni rivolti agli operatori, il programma pubblico propone attività pratiche e dimostrative pensate per gli appassionati. Nell’area esterna si svolgeranno spettacoli e prove che mettono in evidenza aspetti tecnici e performativi dei veicoli, mentre gli spazi interni ospiteranno stand con novità su accessori e tecnologie. Il messaggio scelto per l’edizione, “Always the first time. Ogni anno, una scoperta”, sottolinea la centralità delle presentazioni anticipate nel tracciare le tendenze della stagione successiva e nello stimolare l’interesse dei visitatori.

Alla cerimonia di apertura erano presenti figure istituzionali e rappresentanti delle organizzazioni legate al settore, a rimarcare il legame tra la manifestazione e il territorio di Milano e della Lombardia. L’evento è concepito come punto d’incontro tra grandi costruttori, reti distributive e piccole imprese, con l’obiettivo dichiarato di valorizzare l’intera filiera produttiva. Informazioni pratiche su biglietti e orari sono disponibili attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione; i presenti hanno inoltre segnalato una forte affluenza della biglietteria come segnale dell’interesse del pubblico per questa edizione ampliata.