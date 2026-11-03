EICMA 2026 arriva a Rho con numeri da record, 10 padiglioni e una rassegna di moto storiche e futuristiche.

L’83ª edizione dell’EICMA si svolgerà dal 3 all’8 novembre presso Fiera Milano Rho, trasformandosi nella più grande manifestazione dedicata alle due ruote nella storia del padiglione milanese. Con 754 espositori provenienti da 52 paesi, la manifestazione coprirà più di 300.000 metri quadrati, di cui oltre 60.000 all’esterno. Il 74% dei brand è internazionale e la fiera introduce per la prima volta dieci padiglioni distribuiti su un’area senza precedenti.

EICMA 2026: numeri record e calendario

Il programma prevede due giornate riservate esclusivamente a stampa e operatori (3 e 4 novembre). Dal 5 al 8 novembre il grande pubblico potrà accedere alla fiera, con orario continuato dalle 9:30 alle 18:30. Il claim dell’evento, “Always the first time. Ogni anno, una scoperta“, richiama l’idea di novità costante, supportata dalla presenza di paesi come Bahamas, Cambogia, Cipro, Egitto e Finlandia, che partecipano per la prima volta.

Accesso, biglietti e parcheggi

I biglietti sono disponibili sul Ticket Shop ufficiale: 20 euro per l’intera giornata (25 euro in biglietteria) con un supplemento di 1,50 euro per la gestione online. Sono previsti anche ingressi pomeridiani a 14 euro e tariffe ridotte per i bambini (10 euro intero, 7 euro pomeridiano). Il parcheggio è gratuito per circa 15.000 auto, distribuite tra 11 aree ATM, un parcheggio a San Siro e il ricovero per moto PM1 di Porta Ovest. Chi arriva con i mezzi pubblici può utilizzare la linea rossa della metropolitana (M1) fino alla stazione Rho Fieramilano o i treni regionali fermati in prossimità della fiera.

Mostre, arena racing e novità delle case produttrici

Tra le attrazioni principali, il Padiglione 22 ospita la mostra Speed Legends, frutto della partnership tra EICMA e MotoGP. Su circa 1.000 metri quadrati, più di trenta moto storiche si alternano alle cinque moto del MotoGP 2026, tracciare un percorso cronologico che illustra l’evoluzione tecnica, sportiva e culturale del Motomondiale. La zona comprende anche un’area dedicata alla Dakar grazie alla collaborazione con l’AMAURY SPORT ORGANISATION e la sezione EICMA Adventouring per il turismo d’avventura.

MotoLive, Y.U.M. e la mobilità urbana

L’area esterna, chiamata MotoLive, si estende su più di 60.000 metri quadrati e offre spettacoli off-road, freestyle motocross, trial acrobatico e test ride gratuiti. Il plurititolato campione di trial Toni Bou sarà ospite speciale, mentre la Champions Charity Race Legend vedrà duelli tra icone come Troy Bayliss e Marco Melandri. Parallelamente, lo spazio Y.U.M. – Your Urban Mobility (circa 8.000 m²) mette a disposizione più di 40 veicoli elettrici e endotermici per prove su strada, in collaborazione con Honda, che sarà la official car dell’edizione.

Le novità più attese delle principali marche

Tra le rivelazioni più chiacchierate, Ducati presenta la Panigale V4 2027, la Desmo450 MX e la versione Factory, oltre alle varianti della Multistrada V4 (Grand Tour e Pikes Peak). Moto Guzzi celebra 105 anni con una serie speciale in quattro versioni, mentre Benelli punta sull’avventura con la TRK 902 Xplorer e la TRK 902 Stradale. BMW Motorrad lancia le F 450 RR e F 450 R, pensate per la patente A2, e anticipa potenzialmente la M 1300 GS e le S 1000 RR. Triumph riporta la classica Bonneville T40, mentre KTM aggiorna la 790 Duke e la gamma Super Duke. Dal Giappone, Honda svela la CBR600RR 2027 e la CBR500R Four, Yamaha rinnova la MT-125 e Kawasaki punta su una Versys 900 dotata di radar ARAS. Tutte queste novità saranno esposte e testabili durante i quattro giorni della manifestazione.