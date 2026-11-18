Da giovedì 19 novembre cambiano i percorsi di auto e biciclette in una parte di Rho, per lavori sull'acquedotto.

Da giovedì 19 novembre l’incrocio tra via Calvino e via dei Fontanili, a Rho, resterà chiuso per circa due settimane. Il motivo è un cantiere del Gruppo CAP per la posa di un nuovo tratto di acquedotto. Il traffico sulla via dei Fontanili continuerà a scorrere normalmente, ma non sarà più possibile svoltare da o verso via Calvino.

Percorsi alternativi per entrare e uscire dal quartiere

Chi abita nella zona potrà entrare e uscire soltanto passando da via Magenta. L’accesso avverrà da via Paolucci, mentre l’uscita sarà possibile da via Arno. Sono gli unici due varchi indicati dall’ordinanza per raggiungere il quartiere.

Divieti e obblighi di svolta

L’ordinanza della Polizia Locale vieta il transito di auto e biciclette sul tratto di via Calvino compreso tra via Moravia e via dei Fontanili, pista ciclabile inclusa. Chi procede verso sud su via Calvino dovrà svoltare a destra verso via Moravia. Chi percorre via Moravia in direzione est dovrà svoltare a sinistra all’incrocio con via Calvino. In via dei Fontanili, diretti a ovest, si dovrà proseguire dritto senza poter svoltare verso via Calvino.

Nei pressi del cantiere, su via Calvino, il limite di velocità è fissato a 30 km/h. La data di fine dei lavori indicata nell’ordinanza è il 4 dicembre, ma i tempi potrebbero variare in base al meteo. Il Gruppo CAP si scusa per i disagi.