Cosa fare a Milano questo weekend: eventi, mostre e appuntamenti imperdibili

Un fine settimana denso di proposte a Milano: tra Fashion Week, la finale di Sanremo, aperture speciali e attività per famiglie ci sono scelte per tutti i gusti

La città si prepara a un weekend fitto di appuntamenti: con l’arrivo di marzo cambia l’aria e a Milano si moltiplicano gli eventi culturali, musicali e enogastronomici. Tra le novità della settimana troviamo il ritorno della Fashion Week con sfilate e pop up, la finale del Festival di Sanremo che anima bar e bistrot, e la prima domenica del mese che porta con sé l’ingresso gratuito nei musei statali aderenti all’iniziativa Domenica al Museo.

In questo articolo trovate una selezione organizzata per temi, con orari, date e suggerimenti pratici per scegliere cosa vedere.

Il meteo sembra favorire uscite e passeggiate: giornate più miti e soleggiate invogliano a combinare visite culturali e momenti all’aperto. Se cercate indicazioni puntuali sul tempo, consultate le previsioni giorno per giorno prima di programmare gli spostamenti. Qui sotto troverete anche proposte per famiglie, mostre immersive, concerti e mercati locali, con informazioni utili su prenotazioni e costi quando previsti.

Eventi in primo piano: moda, spettacolo e installazioni

Fino al 2 marzo la Fashion Week domina la scena con sfilate, party esclusivi e pop up che trasformano la città in un palcoscenico dello stile. Parallelamente, la conclusione del Festival di Sanremo anima i locali cittadini: molti bistrot e bar propongono serate a tema per seguire la finale in compagnia. Da giovedì 26 febbraio 2026 il RaMe Bistrot lancia un format settimanale dedicato agli Anni ’80 e, per il weekend del festival, organizza due speciali cene cantate venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026, unendo musica live e cucina mediterranea in un’atmosfera raccolta e raffinata.

Casa Esselunga al Castello Sforzesco

Fino al 15 marzo, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, è visitabile Casa Esselunga, un percorso su due piani aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. Progettata per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 con Balich Wonder Studio e Giò Forma, l’installazione include oltre dieci tappe tra scenografie e contenuti multimediali, spazi come la Grande Salita, il Circuito Meraviglioso e il Superpodio, oltre a un’area talk chiamata Studio Esse. L’ingresso è gratuito e il percorso è pensato per riflettere su sport, nutrizione e valori olimpici.

Mostre, mercati e attività per famiglie

Per chi cerca esperienze da vivere con i bambini o in famiglia, le proposte non mancano: la Mostra delle Orchidee organizzata da Steflor a Paderno Dugnano e Vimodrone resta aperta dal 27 febbraio al 15 marzo 2026 con varietà pregiate come Phalaenopsis, Vanda e Paphiopedilum e workshop dedicati alla cura delle piante. Sabato 28 febbraio a Paderno Dugnano è previsto il laboratorio Piantiamo i fiori di stagione (ore 16:00-18:00), consigliato dai 4 anni in su, costo 15 euro con prenotazione online.

Mercati e incontri dal vivo

Sabato 28 febbraio l’Orto Pedagogico Resistente ospita la 5ª edizione di Siamo SeMI, festa dello scambio sementiero e dell’agricoltura urbana (inizio ore 15:30), con laboratori per adulti e bambini, scambi di semi e un momento di musica e DJ set per concludere. Domenica 1° marzo, lo Spirit de Milan propone Wunder Mrkt, market vintage e artigianato (ore 11:00-21:00) con oltre 100 espositori, musica live e proposte food; l’ingresso è gratuito. Sempre domenica, grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, Palazzo Marino apre le porte alle visite guidate gratuite della sede comunale: partenze ogni mezz’ora tra le 14:30 e le 16:30, durata 75 minuti, prenotazione obbligatoria e documento di identità richiesto all’ingresso.

Musica, club e ristorazione: serate e concerti

La scena musicale offre proposte per chi ama il clubbing e il live: sabato 28 febbraio Le Cannibale firma un evento a NAMA con il dj set dei Tamburi Neri e installazioni visive di Merge Studio; l’atmosfera punta a una full-immersion nella musica elettronica. Amnesia Milano programma appuntamenti importanti: venerdì 27 febbraio la serata Vision al Fabrique ospita Luciano con Josh Baker e Alci, mentre sabato 28 febbraio arriva Indira Paganotto con Richey V per un set techno energico. Per chi preferisce concerti più acustici, domenica 1° marzo al Blue Note si esibisce Eugenio Bennato (ore 20:30, 35-30 euro).

Sul fronte gastronomico, oltre alle serate a tema del RaMe, la Cascina Caremma propone la Festa del Pane tutte le giovedì di febbraio: un’esperienza che unisce laboratorio di panificazione, forno a legna seicentesco e cena con prodotti dell’azienda. Per prenotare: telefono 02 9050020 o visitare https://www.caremma.com.

Fuori porta e suggerimenti pratici

Se volete allontanarvi dalla città, le proposte per gite giornaliere includono mete come Pila e Aosta, Curon e il Lago di Resia, i borghi della Brianza e i percorsi sul Garda. Per chi preferisce restare in città, segnaliamo mercati rionali, itinerari tra murales e i cortili nascosti, oltre alle guide per visitare Milano in un giorno o per scattare fotografie nei luoghi più iconici. Prima di partire, ricordate di verificare orari e prenotazioni, in particolare per le visite guidate e i laboratori con posti limitati.