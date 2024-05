Lo sciopero dei treni, previsto per il 19 maggio 2024, è revocato: i motivi spiegati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un’ordinanza di precettazione nei confronti delle sigle sindacali che hanno indetto il blocco del trasporto ferroviario: lo sciopero dei treni previsto il 19 maggio 2024 è stato, quindi, revocato.

Le ultime indiscrezioni sullo sciopero revocato per il 19 maggio

Lo sciopero era stato proclamato da Cub, Sgb e Usb. Tuttavia, la notizia della revoca è arrivata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: la decisione è maturata in vista del weekend importante per gli appassionati di Formula 1, in quanto coincide con la manifestazione sportiva Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna all’Autodromo di Imola.

Tale iniziativa influisce sull’afflusso dei turisti e tifosi, secondo le ultime indagini, infatti, si parlerebbe di oltre 200.000 persone, dunque, lo sciopero in questa occasione, secondo il Ministero, causerebbe notevoli ripercussioni e problemi di ordine e sicurezza pubblica.

«Sulla base di queste motivazioni il ministro Salvini ha pertanto disposto il differimento».

Sciopero revocato: treni regolari

La mobilitazione era stata proclamata dai sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb e comunicata dal Ministero dei Trasporti sul proprio sito. Lo sciopero era previsto per circa 24 ore, riguardante il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Italo, Tper e Trenord, dalle 3 del mattino di domenica 19 maggio alle 2 di lunedì 20.

Tuttavia, dopo le ultime notizie diffuse, i t trasporti saranno regolari in entrambe le giornate di 19 e 20 maggio 2024 sia a Milano che in tutta la Lombardia.