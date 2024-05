Bus 57 Milano: fermate e orari

Tutte le informazioni su fermate, il percorso e il tragitto del bus 57 a Milano

La linea bus 57 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da Cairoli M1 a Q.to Oggiaro, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 57 Milano: informazioni generali

Linea: 57

57 Operatore: ATM

ATM Percorso: Cairoli M1 – Q.to Oggiaro

Cairoli M1 – Q.to Oggiaro Fermate: 32

Bus 57 Milano: orari e frequenze

Il servizio del bus 57 è attivo tutti i giorni della settimana, con orari che variano leggermente a seconda del giorno. La frequenza dei passaggi è mantenuta a livelli efficienti, garantendo una copertura adeguata per i passeggeri durante l’intera giornata.

Bus 57 Milano: le fermate

Cairoli M1 Lanza M2 Acquario Civico Arena P.za Lega Lombarda V.le Elvezia (Arena) P.za Morselli Via Canonica Via Cagnola Via Canonica Via Sarpi Via Prina C.so Sempione C.so Sempione Via Procaccini Domodossola FN M5 C.so Sempione Via Arona C.so Sempione Via E. Filiberto P.za Firenze Via Plana V.le M.te Ceneri Via Gassendi Via Tavazzano Via Varesina Via Dal Re Via Varesina Via Mola Via Varesina Via M.te Altissimo Via Varesina Via Palizzi Certosa Via Eritrea Via De Pisis Via Lessona Via Trilussa Via Satta Via Lessona Via Satta Via Antona Traversi Via Satta Via Pascarella Via Simoni Via Pascarella Via Lopez Via Concilio Vaticano II Q.to Oggiaro

Bus 57 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I prezzi delle 57 (Cairoli M1 – Q.to Oggiaro) ATM possono variare in base a diversi fattori. Per maggiori informazioni sui costi dei biglietti per le linee ATM, controlla l’app di Moovit o il sito web ufficiale di ATM.

Con Moovit, puoi pianificare il tuo viaggio utilizzando i mezzi pubblici con facilità. L’app fornisce informazioni in tempo reale sui percorsi delle linee ATM, tempi di attesa per i bus, e ti guida attraverso le strade di Milano e Lombardia. Inoltre, Moovit ti aiuta a trovare le fermate più vicine della linea 57 e ti permette di seguire la posizione del bus in tempo reale.