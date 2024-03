Bus 38 Milano: percorso e orari

Tutte le informazioni su percorso e orari del Bus 38 a Milano

La linea bus 38 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da Centro Saini a Susa M4, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 38 Milano: informazioni generali

Linea: 38

38 Operatore: ATM

ATM Percorso: Centro Saini – Susa M4

Centro Saini – Susa M4 Fermate: 13

Bus 38 Milano: orari e frequenze

La linea Bus 38 opera tutti i giorni nei seguenti orari:

Dalle 00:10 alle 23:45. La frequenza varia leggermente a seconda del giorno della settimana, oscillando tra 15 e 31 minuti

Bus 38 Milano: le fermate

Centro Saini Via Corelli Via Salesina Via Corelli Via Taverna Via Corelli Via Aquila Via Corelli Via Tucidide Via Tucidide (Centro Scarioni) Piazza S. Gerolamo Via Don S. Martino Via Marescalchi Largo Sereni Viale Argonne Via Marescalchi Argonne M4 Susa M4

Bus 38 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I prezzi delle 38 ATM possono variare in base a diversi fattori. Per maggiori informazioni sui costi dei biglietti per le linee ATM, controlla l’app di Moovit o il sito web ufficiale di ATM.

I costi dei biglietti per la linea 38 possono variare a seconda di diversi fattori. Per ottenere informazioni dettagliate sulle tariffe, si consiglia di consultare l’app Moovit o il sito web di ATM.