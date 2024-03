Mercoledì 20 marzo previsto uno sciopero che riguarda Movibus di San Vittore Olona. Avrà la durata di 24 ore.

Mercoledì 20 marzo previsto uno sciopero che riguarda Movibus di San Vittore Olona. Avrà la durata di 24 ore, prima delle grandi proteste di venerdì 22 e sabato 23 marzo.

Sciopero Movibus 20 marzo: gli orari

Mercoledì 20 marzo inizia la prima serie di scioperi dei trasporti che coinvolgerà Milano. Questa protesta riguarda Movibus di San Vittore Olona e avrà una durata di 24 ore. “La segreteria territoriale di Usb lavoro privato ha comunicato la proclamazione di uno sciopero di 24 ore dei lavoratori di Movibus Srl per la giornata di mercoledì 20 marzo 2024″ ha dichiarato la società. “Lo sciopero in questione riguarderà anche il personale viaggiante della scrivente società osservando le seguenti modalità di astensione della prestazione lavorativa: da inizio servizio alle ore 5:30; dalle ore 8:30 alle ore 12:30; e dalle ore 15:30 a fine servizio. Pertanto le corse previste nella fascia oraria sopraindicata, potrebbero non essere effettuate” si legge nella nota.

“Operai ed impiegati potrebbero invece astenersi dalla prestazione lavorativa per l’intera giornata del turno di lavoro programmato. Si rende noto che l’ultimo sciopero indetto da Usb lavoro privato ha registrato un’adesione del 15%. Tale comunicazione è in ottemperanza alla legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000 e successive integrazioni” si legge ancora.

Sciopero Movibus 20 marzo: il primo di serie di proteste

Nella giornata di mercoledì 20 marzo è previsto lo sciopero Movibus di 24 ore, ma le grandi proteste arriveranno nei prossimi giorni, tra venerdì 22 e sabato 23, e coinvolgeranno i mezzi Atm e i treni Trenord e Trenitalia. Venerdì 22 marzo tocca al gruppo Atm, con metro, bus e tram a rischio per la protesta del sindacato AI Cobas. Le ragioni dell’estensione al lavoro sono diverse ma legate alle condizioni contrattuali.