Sciopero dei treni Trenord, dei mezzi Atm e Movibus: marzo di fuoco a Milano

Sciopero dei treni Trenord, dei mezzi Atm e Movibusle: proteste dei trasporti pubblici fermano la mobilità di Milano durante marzo 2024

Milano si prepara ad affrontare una settimana fatta di confusione a causa degli scioperi che coinvolgeranno i principali mezzi di trasporto pubblico: Movibus, Trenord e Atm. Da mercoledì 20 a domenica 24 marzo, pendolari e cittadini dovranno fare i conti con disagi e ritardi dovuti alle proteste del personale dei mezzi.

Sciopero Movibus: la prima giornata di protesta

Il primo sciopero in programma riguarda Movibus di San Vittore Olona, fissato per mercoledì 20 marzo con una durata di 24 ore. Tuttavia, le manifestazioni più importanti si concentreranno tra venerdì 22 e sabato 23 marzo, con conseguenze importanti per la viabilità della città.

Sciopero dei mezzi Atm dal 22 marzo

Venerdì 22 marzo sarà la volta del personale del gruppo Atm, giorno in cui metteranno a rischio i mezzi di trasporto pubblico locale, tra cui metro, bus e tram. La protesta, promossa dal sindacato Al Cobas, riguarda le condizioni contrattuali del personale. Tuttavia, non sono ancora state specificate le fasce orarie di garanzia.

Potenziali disagi anche per i treni

Esattamente il giorno dopo, tra sabato 23 e domenica 24 marzo, i treni rischiano di essere coinvolti nello sciopero nazionale proclamato da Cub Trasporti e Sgb. L’agitazione coinvolgerà il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia dalle 21 di sabato alle 21 di domenica. Trenord e Trenitalia devono ancora comunicare dettagli e orari, che non ci saranno visto il giorno festivo.