Bus 35 Milano: orari e fermate

Tutte le informazioni su soste e fermate del Bus 35 a Milano

La linea bus 35 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che va da Molino Dorino M1 a Certosa, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 35 Milano: informazioni generali

Linea: 35

35 Operatore: ATM

ATM Percorso: Molino Dorino M1 – Certosa

Molino Dorino M1 – Certosa Fermate: 13

Bus 35 Milano: orari e frequenze

La linea 35 è operativa sette giorni su sette, con orari che vanno dalle 07:05 alle 19:30 dal lunedì al venerdì, con una frequenza di passaggio che varia tra i 17 e i 36 minuti. Durante il fine settimana, gli orari subiscono lievi modifiche, con partenze tra le 07:08 e le 19:48 il sabato, e dalle 13:48 alle 19:48 la domenica, con una frequenza di 20 minuti.

Bus 35 Milano: le fermate

Molino Dorino M1 Via Gallarate Via Appennini Via Gallarate Via Capo Rizzuto Via Pasolini Via Gallarate Via Pasolini R7/R8 Via Pasolini R11 Via Pasolini R1 Via Pasolini R2 Via Pasolini (Scuole) Via Jona (Cim. Maggiore) Via Stephenson Via Gentile Certosa

Bus 35 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I costi dei biglietti per la linea 35 possono variare a seconda di diversi fattori. Per ottenere informazioni dettagliate sulle tariffe, si consiglia di consultare l’app Moovit o il sito web di ATM.