Bikemi, il servizio di bike sharing a Milano, torna con un servizio migliore e anche un rimborso per gli utenti

Dopo un breve stop dovuto a un incidente, il servizio di bike sharing a Milano, Bikemi, si prepara a tornare in sella con una serie di miglioramenti e vantaggi extra per gli utenti.

Bikemi, un ritorno sicuro e migliorato

Andrea Rustioni, Amministratore Delegato di Igp, ha confermato che il servizio sarà nuovamente disponibile a partire dal 27 febbraio, dopo un’interruzione necessaria per implementare miglioramenti fondamentali. “Abbiamo colto l’opportunità di rivedere in profondità la manutenzione e sostituire componenti critiche, come i sellini e la minuteria metallica, al fine di garantire una maggiore sicurezza e qualità del servizio”, ha affermato Rustioni.

Bikemi, risarcimenti per gli utenti

Il ritorno del servizio non sarà solo un’occasione per tornare a pedalare per le strade di Milano, ma anche un’opportunità per gli utenti di beneficiare di un rimborso. Con l’obiettivo di ringraziare la fedeltà degli utenti e compensare l’interruzione del servizio, Bikemi offrirà un’estensione gratuita di due mesi per ogni abbonamento attivo alla sua scadenza. Questo vantaggio extra sarà comunicato tramite l’app Bikemi, rendendo così il ritorno alla pedalata ancora più conveniente e gratificante per gli utenti.

Bikemi, l’impegno per una mobilità sostenibile

Il gruppo JCDECAUX, di cui fa parte IGP, si impegna a garantire un servizio di bike sharing sicuro e affidabile non solo a Milano, ma in oltre 70 città nel mondo. Nonostante Milano registri attualmente livelli di utilizzo inferiori alla media, l’azienda si propone di incrementare l’adozione del servizio nel corso dei prossimi 12 mesi, mantenendo però la sicurezza dei propri utenti come obiettivo principale.