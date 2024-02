Mentre si stava preparando a salire a bordo della sua Audi e-tron Gt in Foro Bonaparte, un uomo di 62 anni è stato derubato del suo prezioso Rolex submariner da 20mila euro.

Nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio un uomo è stato derubato del suo Rolex submariner del valore di 20mila euro.

Rapina in pieno centro a Milano: uomo derubato di un Rolex da 20mila euro

Mentre si stava preparando a salire a bordo della sua Audi e-tron Gt in Foro Bonaparte, un uomo di 62 anni è stato derubato del suo prezioso Rolex submariner da 20mila euro.

L’attacco è stato perpetrato da due rapinatori su uno scooter, che si sono avvicinati alla vittima e hanno agito con estrema rapidità. Uno dei malviventi, vestito di nero con casco nero e scaldacollo tirato sul viso, ha afferrato il polso dell’uomo e gli ha strappato via il suo orologio d’oro giallo dal valore esorbitante. Fuggendo verso Cadorna sulla loro motocicletta, i ladri sono riusciti ad eludere le autorità. La polizia sta attualmente indagando per risolvere questo caso preoccupante e recuperare l’orologio rubato.

La polizia indaga sulla rapina al Foro Bonaparte: testimoni cruciali per risolvere il caso

La polizia di Milano sta conducendo un’approfondita indagine sulla rapina avvenuta al Foro Bonaparte. Gli investigatori sono consapevoli dell’importanza delle testimonianze per risolvere questo caso e stanno cercando attivamente chiunque abbia assistito all’accaduto o possa fornire informazioni utili. Le dichiarazioni dei testimoni potrebbero essere cruciali per identificare i responsabili di questo crimine e per consentire alle forze dell’ordine di procedere con le azioni legali necessarie. La collaborazione della comunità è fondamentale in situazioni come queste, in cui la sicurezza dei cittadini viene messa a repentaglio.