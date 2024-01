Violenta rapina a Magenta: sequestrano una donna e fuggono su una Bmw

Due individui sono stati arrestati in seguito a una violenta rapina avvenuta in un locale a Magenta, nel Milanese. I rapinatori hanno preso in ostaggio una dipendente e sono riusciti a fuggire con il bottino. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, i due malviventi sono stati individuati e catturati poco dopo un breve inseguimento.

Violenta rapina a Magenta: sequestrano una donna e fuggono con una Bmw

Nella violenta rapina, due individui hanno preso in ostaggio una donna e sono riusciti a fuggire a bordo di una Bmw. La vittima è stata immobilizzata con del nastro adesivo legato alle mani e ai piedi, mentre i malviventi sono riusciti a impossessarsi di un bottino di 1.700 euro. Fortunatamente, grazie all’intervento celere dei carabinieri, i responsabili di questo crimine sono stati individuati poco dopo un breve inseguimento e arrestati. I due cittadini cinesi, di età compresa tra i 43 e i 46 anni, sono stati fermati dalla Compagnia Abbiategrasso dei carabinieri. La dipendente presa in ostaggio è stata successivamente liberata e trasportata in ospedale per accertamenti medici.

Arrestati i responsabili della rapina: due cittadini cinesi fermati dai carabinieri

I due individui responsabili della violenta rapina sono stati arrestati grazie all’intervento dei carabinieri. Fortunatamente, l’appuntato scelto che abitava nelle vicinanze è stato tempestivamente contattato dalla madre della vittima, permettendo ai carabinieri di intervenire prontamente. Grazie all’accurata registrazione della targa della Bmw utilizzata dai rapinatori, le pattuglie del Radiomobile hanno potuto intercettare l’auto e impedire ai fuggitivi di proseguire la loro fuga. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti il denaro rubato, oltre a passamontagna, guanti e l’unità Dvr di videoregistrazione asportata dalla sala slot. Entrambi gli individui sono stati arrestati con le accuse di sequestro di persona, rapina aggravata in concorso e lesioni personali.

Dipendente presa in ostaggio: intervento tempestivo dei carabinieri salva la vittima

Nel corso della violenta rapina a Magenta, i carabinieri hanno dato prova di un intervento tempestivo e determinante che ha permesso di salvare la dipendente presa in ostaggio. Grazie alla pronta segnalazione dell’appuntato scelto, gli agenti sono riusciti ad intervenire sul luogo dell’assalto nel minor tempo possibile. La vittima è stata liberata e immediatamente trasportata in ospedale per le cure necessarie. L’azione celere dei carabinieri non solo ha scongiurato conseguenze ancora più gravi per la donna, ma ha anche consentito l’individuazione e l’arresto dei due responsabili della rapina. Tale episodio dimostra ancora una volta l’importanza del tempestivo intervento delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza dei cittadini.