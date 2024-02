Metro rossa M1 chiusa tra Cairoli e Loreto

Interruzione della linea M1 di Milano: è chiusa

La metropolitana rossa M1 ha subito un’improvvisa interruzione tra le stazioni di Cairoli e Loreto, lasciando i passeggeri in attesa di ulteriori comunicazioni da parte degli operatori. Il servizio è stato sospeso per consentire agli operatori del 118 di prestare soccorso a un passeggero colpito da un malore a bordo di uno dei treni. Questo improvviso inconveniente ha causato disagi e richiesto l’implementazione di soluzioni alternative per i viaggiatori.

Cambiamenti di viaggio

Durante questa interruzione, i passeggeri devono tenere presente alcuni cambiamenti importanti nelle connessioni di trasferimento. La stazione di Duomo non consentirà più il trasferimento diretto tra le linee M1 e M3, mentre a Porta Venezia l’interscambio tra la M1 e le linee S non sarà possibile.

Per coloro che necessitano di raggiungere o partire dall’aeroporto di Linate, si consiglia di utilizzare le linee S per effettuare il trasferimento alla M4 presso le stazioni di Dateo o Forlanini. Questo garantirà una continuità di viaggio nonostante l’interruzione sulla linea M1.

Pianificazione e comunicazioni

Gli operatori di Atm hanno garantito che le stazioni verranno riaperte non appena possibile. Tuttavia, è importante considerare eventuali ritardi o tempi di attesa prolungati lungo il resto della linea M1. Si raccomanda ai passeggeri di rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali fornite dagli operatori del trasporto pubblico per pianificare al meglio i propri spostamenti.

L’interruzione imprevista sulla linea M1 tra Cairoli e Loreto ha richiesto un adeguamento repentino da parte dei passeggeri, che devono ora fare affidamento su percorsi alternativi e cambiamenti alle stazioni di trasferimento. È fondamentale seguire le indicazioni fornite dagli operatori del trasporto pubblico e rimanere informati su eventuali sviluppi futuri riguardanti la ripresa del servizio sulla linea M1.