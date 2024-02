Accertamento in corso sulla sicurezza delle biciclette: BikeMi momentaneamente sospeso per problemi ai sellini

Il servizio di bike-sharing di Milano, BikeMi, ha subito un’interruzione il martedì 20 febbraio a seguito di un incidente causato dalla perdita improvvisa di una sella da parte di una delle biciclette. Questo evento ha sollevato gravi preoccupazioni sulla sicurezza degli utenti, spingendo la società gestore, Igp, a sospendere temporaneamente il servizio per condurre un’indagine completa.

BikeMi: l’incidente e le conseguenze

Lo scorso 29 gennaio, un ciclista ha subito una caduta a causa della perdita della sella mentre utilizzava una delle biciclette BikeMi. Fortunatamente, non ha riportato ferite gravi, ma l’incidente ha scatenato una serie di controlli e revisioni su tutte le biciclette del servizio. Questa decisione ha portato alla temporanea sospensione del servizio per garantire la sicurezza degli utenti.

BikeMi: azioni immediate della società

Dopo l’incidente, BikeMi ha ritirato immediatamente dal servizio tutte le biciclette elettriche e quelle tradizionali con lo stesso tipo di sellino coinvolto nell’incidente. La società ha anche avviato una verifica dettagliata su tutti i componenti delle biciclette per identificare eventuali altri problemi di sicurezza. Queste misure dimostrano l’impegno prioritario di Igp per la sicurezza e il benessere degli utenti.

BikeMi: ritorno graduale del servizio

Nonostante l’interruzione temporanea del servizio, BikeMi si impegna a ripristinare il servizio il prima possibile. Si prevede che le biciclette saranno nuovamente disponibili per l’uso dei cittadini a partire dalla settimana successiva, garantendo che ogni bicicletta sia stata attentamente controllata e che tutti i componenti siano nella condizione ottimale. La priorità resta sempre la sicurezza degli utenti, e BikeMi sta lavorando diligentemente per assicurarsi che il servizio possa riprendere in totale sicurezza.