L'innovativo modo di viaggiare con Trenord: abbonamento sul telefono, senza la necessità di una tessera fisica

Trenord, l’importante operatore ferroviario del nord Italia, ha introdotto una nuova era di comodità per i suoi passeggeri con il lancio del Phone Pass. Questa innovativa funzione consente ai viaggiatori di utilizzare l’abbonamento direttamente dal proprio telefono, eliminando la necessità di una tessera fisica. In quest’articolo scopriremo cos’è e come funziona.

L’abbonamento di Trenord diventa digitale

Con il Phone Pass, i passeggeri possono godere di un’esperienza senza problemi, evitando le lunghe code alle biglietterie e le preoccupazioni di smarrimento della tessera. L’abbonamento diventa completamente digitale, rendendo il processo di viaggio più efficiente e moderno.

Come funziona il Phone Pass

Per usufruire di questa nuova funzione, i passeggeri devono semplicemente aggiornare l’app Trenord sul proprio dispositivo e attivare l’opzione Phone Pass. Una volta attivato, possono acquistare l’abbonamento direttamente dall’app e selezionare l’opzione Phone Pass. In questo modo, il titolo di viaggio viene automaticamente associato al loro smartphone.

Il Phone Pass è al momento disponibile solo per gli abbonamenti dedicati ai servizi ferroviari e per i passeggeri maggiorenni. Tuttavia, l’azienda mira a estendere questa funzionalità ad altri servizi nel prossimo futuro, continuando così il proprio impegno verso una biglietteria completamente digitale.

Trenord: la nuova era dei viaggi leggeri

Con l’introduzione del Phone Pass, Trenord sta ridefinendo il concetto di viaggi leggeri, consentendo ai passeggeri di viaggiare in modo più comodo e senza ingombri. Questa iniziativa riflette l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e il miglioramento continuo dell’esperienza dei passeggeri. Con il Phone Pass, il futuro dei trasporti ferroviari diventa più accessibile, semplice e tecnologicamente avanzato.