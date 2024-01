Metro Milano, orari prolungati per la partita Milan-Atalanta

Orari prolungati per le Metro di Milano a causa della partita tra Milan e Atalanta

La metropolitana di Milano si prepara ad accogliere un afflusso straordinario di tifosi in occasione della partita Milan-Atalanta, prevista per mercoledì 10 gennaio. In un gesto di attenzione verso gli appassionati di calcio, la metropolitana M1 (rossa) e M5 (lilla) prolungano i propri orari di servizio per agevolare gli spostamenti da e verso lo Stadio San Siro. La decisione è stata comunicata da Atm, l’Azienda Trasporti Milanesi, che ha pianificato un servizio ad hoc per garantire la massima comodità agli spettatori.

Orari prolungati per la metro di Milano

Le linee M1 e M5 offriranno corse aggiuntive, con la M1 (da Lotto verso Sesto) che avrà l’ultima partenza da Lotto alle 00:45, mentre la M5 (tra San Siro Stadio e Bignami) effettuerà l’ultima partenza alle 00:30 dai capolinea. Questo permetterà ai tifosi di usufruire del servizio anche dopo la conclusione dell’evento sportivo.

Cambiamenti e consigli

Durante lo spostamento dei tifosi, Atm avverte che il corridoio di collegamento tra le stazioni Lotto della M1 e M5 potrebbe essere chiuso. Tuttavia, i passeggeri potranno cambiare linea uscendo dai tornelli di una stazione e rientrando da quelli dell’altra, utilizzando lo stesso biglietto.

Servizi extra

Per facilitare il rientro dei tifosi, alcune stazioni, come Segesta e Ippodromo, chiuderanno temporaneamente dopo la partita. Inoltre, un servizio di navette sarà attivo tra lo stadio e il parcheggio di Lampugnano, il quale chiuderà alle 1:30. Le navette fermeranno a Lampugnano in via Natta, all’altezza dell’uscita pedonale della stazione della metropolitana, e a San Siro in via Achille, all’angolo con via Tesio.

Modifiche alle linee degli autobus

Le linee degli autobus 16, 49, 64, 80 e 98 subiranno alcune modifiche nei percorsi a causa dell’evento. Queste variazioni includono cancellazioni temporanee di alcune fermate e deviazioni per garantire una mobilità efficiente prima, durante e dopo la partita