Ita Airways, sciopero dei voli 8 gennaio 2024: la situazione

Oggi, 8 gennaio 2024, c’è uno sciopero nel settore aereo, indetto dalle società del settore handling di Linate, Malpensa e Firenze, nonché dalle società di sicurezza di Roma Fiumicino e Venezia. L’agitazione coinvolgerà vari aeroporti italiani, tra cui i cruciali hub di Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino e Firenze. Le conseguenze dello sciopero si rifletteranno non solo sui voli ma anche sui servizi a terra e sulla sicurezza aeroportuale.

Fasce di garanzia e aerei cancellati

ITA Airways, in risposta allo sciopero, ha cancellato 20 voli nazionali, senza intaccare quelli internazionali. La compagnia aerea invita i passeggeri a verificare lo stato dei loro voli sul sito ufficiale o contattare l’agenzia di viaggio. In caso di cancellazione o modifica dell’orario, i passeggeri possono cambiare la prenotazione senza penale o richiedere il rimborso entro il 12 gennaio, solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo superiore a 5 ore.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha comunicato le fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, durante le quali saranno garantiti i voli. I collegamenti con le isole, i voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso non subiranno ripercussioni. La lista dei voli garantiti include anche quelli in corso al momento dell’inizio dello sciopero, i voli anticipati per cause indipendenti e i collegamenti intercontinentali in arrivo.

Lista dei voli cancellati

Tra i voli cancellati da ITA Airways figurano tratte cruciali come Napoli-Milano Linate, Milano Linate-Cagliari, e Roma Fiumicino-Milano Linate. I passeggeri interessati possono usufruire di alternative come la modifica delle prenotazioni o richiedere il rimborso entro il termine stabilito.

Az 1288: Napoli – Milano Linate

Az 1289: Milano Linate – Napoli

Az 1290: Napoli – Milano Linate

Az 1299: Milano Linate – Napoli

Az 1351: Milano Linate – Trieste

Az 1352: Trieste – Milano Linate

Az 1576: Milano Linate – Cagliari

Az 1577: Cagliari – Milano Linate

Az 1641: Milano Linate – Brindisi

Az 1644: Brindisi – Milano Linate

Az 1652: Bari – Milano Linate

Az 1653: Milano Linate – Bari

Az 1713: Milano Linate – Catania

Az 1714: Catania – Milano Linate

Az 1764: Palermo – Milano Linate

Az 1765: Milano Linate – Palermo

Az 2034: Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2037: Milano Linate – Roma Fiumicino

Az 2038: Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2059: Milano Linate – Roma Fiumicino.