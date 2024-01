Previsioni meteo, in arrivo freddo e ghiaccio

In arrivo ghiaccio e freddo a Milano. Le informazioni sulle previsioni meteo

Un’impetuosa ondata di aria fredda proveniente da nord sta per abbattersi su Milano e la Lombardia in questa seconda settimana del nuovo anno, portando con sé un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Con una diffusa nuvolosità, la regione si prepara a ricevere qualche fiocco di neve, soprattutto sulle zone prealpine occidentali. Il clima freddo sarà il protagonista della settimana, con la seconda metà caratterizzata da schiarite, ma anche da gelate notturne. L’apice del freddo è previsto per il prossimo sabato, 13 gennaio, con cieli sereni ma temperature minime che raggiungeranno i -3°C.

Clima artico e temperature in picchiata

Le temperature attuali a Milano, come riportato dagli esperti di 3B Meteo per oggi, 8 gennaio, oscillano tra i 6°C e i 9°C. Il termometro si attesterà a 1254 metri sul livello del mare, mentre i venti provenienti da ovest al mattino diventeranno moderati nel pomeriggio provenendo da est-sudest. La vera sfida al clima “mite” sarà martedì 9 gennaio, quando il vortice ciclonico si allontanerà verso Grecia e Turchia, portando temperature sotto zero durante le notti milanesi. Durante il giorno, le massime raramente supereranno i 10 gradi, stabilendosi principalmente sotto la doppia cifra.

Gelo e nebbia a Milano: tendenza metà settimana

La metà della settimana vedrà i milanesi confrontarsi con cieli grigi, densa foschia e nubi basse tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio. La nebbia farà la sua comparsa nelle prime ore del giorno, soprattutto nelle zone periferiche della città. Nonostante le condizioni avverse, non è prevista pioggia o neve, ma il freddo si farà sentire, diventando particolarmente pungente durante le ore notturne e del primo mattino. Le minime scenderanno al di sotto dello zero, causando possibili gelate a inizio giornata. Le massime si manterranno intorno ai 3-4 gradi, al di sotto delle medie stagionali, con venti complessivamente deboli.