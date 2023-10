Dettagli e informazioni utili sullo sciopero atm del 9 ottobre

Il prossimo 9 ottobre, Milano e l’intera Italia si preparano a un’agitazione di trasporto pubblico che potrebbe portare a gravi disagi. L’atteso Sciopero Atm del 9 ottobre originariamente programmato per il 29 settembre è stato rinviato, ma ora è in programma per lunedì prossimo. Scopri di più sui dettagli e gli orari previsti per questa giornata di protesta.

Dettagli sullo sciopero Atm del 9 Ottobre

Il sindacato Usb lavoro privato ha annunciato il nuovo sciopero Atm in risposta a un intervento del Ministero dei Trasporti che ha limitato la durata dello sciopero precedente a sole 4 ore. Questo rinvio ha portato alla scelta di organizzare un altro sciopero, che ora è previsto per il 9 ottobre.

Possibili disagi per Milano e il resto d’Italia

Durante la giornata dello Sciopero Atm del 9 ottobre, i mezzi di trasporto pubblico, tra cui autobus, tram e metropolitane di Atm, saranno a rischio per un’intera giornata. Anche se gli orari ufficiali non sono ancora stati comunicati, sembra che seguano quelli precedentemente previsti per il 29 settembre. Pertanto, i mezzi potrebbero essere fermi dalle 8:45 alle 15 e nuovamente dalle 18 fino alla fine del servizio, con due fasce di garanzia previste in altre fasce orarie.

Le motivazioni dietro lo sciopero Atm del 9 Ottobre

Il sindacato Usb ha criticato l’intervento del Ministero dei Trasporti, definendolo un attacco al diritto di sciopero. Questa protesta, oltre a rivendicare salari e condizioni di lavoro dignitosi, mira a evidenziare la necessità di combattere l’attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Si tratta quindi di uno sciopero di carattere politico che potrebbe mettere in discussione le politiche del governo.

Rimani informato sugli sviluppi relativi allo Sciopero Atm del 9 ottobre e preparati per eventuali disagi che potrebbero verificarsi in questa giornata di protesta.