Gli orari e le fasce di garanzia dello sciopero Atm del 29 febbraio 2023

Il prossimo venerdì 29 settembre, il trasporto pubblico a Milano subirà un duro colpo a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori di ATM, l’azienda che gestisce metro, autobus e tram nella città. Questo sciopero, indetto dal sindacato Usb lavoro privato, potrebbe avere un impatto significativo sulla mobilità dei cittadini milanesi e dei pendolari.

Orari dello sciopero ATM

ATM ha comunicato gli orari in cui lo sciopero potrebbe influire sul servizio di trasporto pubblico. Secondo quanto dichiarato dalla società, a Milano “lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino a termine servizio.”

Questo significa che saranno garantite due fasce di servizio: una al mattino e una nel tardo pomeriggio, mentre nel resto della giornata potrebbero verificarsi interruzioni.

Le ragioni dello sciopero e le richieste del sindacato Usb

Il sindacato Usb ha espresso diverse motivazioni alla base dello sciopero, tra cui la difesa del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e la tutela dei diritti contrattuali dei nuovi assunti.

Inoltre, il sindacato chiede un salario minimo legale di 10 euro l’ora, maggiore sicurezza per i lavoratori e il servizio, e una revisione dei criteri di appalti che possano garantire servizi pubblici di migliore qualità.

Un’occasione per riflettere sulla qualità del trasporto pubblico

Lo sciopero ATM del 29 settembre, come i precedenti, offre l’opportunità di riflettere sull’importanza del trasporto pubblico nella vita quotidiana e sull’importanza di garantire servizi efficienti e sicuri per tutti i cittadini. È fondamentale tenere presente gli orari dello sciopero per pianificare le proprie attività e cercare alternative di mobilità durante la giornata.