Previsto per il 29 settembre un nuovo sciopero ATM. Gli orari dell'interruzione del servizio.

Il prossimo 29 settembre, Milano potrebbe essere testimone di uno sciopero ATM che potrebbe causare disagi nei trasporti pubblici locali. Questo sciopero, indetto dal sindacato Usb lavoro privato, potrebbe comportare la sospensione delle metropolitane, degli autobus e dei tram gestiti da Atm.

Questo sciopero ATM segue un altro avvenuto lunedì scorso, il 18 settembre, che ha causato interruzioni parziali nei mezzi di trasporto di Milano, con alcune interruzioni nel servizio metro nel pomeriggio. Per chi si trova a Milano e cerca informazioni sull’orario degli ATM durante lo sciopero, è importante tenere presente queste possibili interruzioni nel servizio.

Orari per lo sciopero ATM a Milano

La protesta coinvolgerà il “personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane” e si svolgerà in due fasce orarie: dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino alla fine del servizio. Pertanto, per chi cerca informazioni sullo sciopero ATM a Milano, è importante sapere che durante la giornata, i mezzi pubblici saranno operativi solo in determinati orari.

Le ragioni dello sciopero

Le ragioni alla base di questa protesta includono richieste come la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e dell’energia, il blocco delle spese militari e delle forniture di armi in Ucraina, il miglioramento dei salari iniziali, la revisione dei criteri di assegnazione di appalti e subappalti, la tutela della sicurezza dei lavoratori, l’instaurazione di un salario minimo di 10 euro l’ora, il rispetto del diritto di sciopero e l’approvazione di leggi sulla rappresentanza sindacale.