Salvini riduce drasticamente l'orario dello sciopero a 4 ore. Il Sindacato Usb ha deciso di posticipare lo sciopero del 29 settembre

Nel recente panorama delle agitazioni sindacali, lo sciopero dei mezzi pubblici originariamente previsto per il 29 settembre ha subito una significativa modifica nella sua pianificazione. Questo cambiamento è stato innescato dalla decisione del ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, di ridurre drasticamente la durata dello sciopero, passando da un’intera giornata a soli 4 ore.

La decisione di posticipare lo sciopero

Il sindacato Usb, che aveva inizialmente annunciato lo sciopero nazionale degli Autoferrotranvieri per il 29 settembre, ha reagito prontamente alla decisione del ministro. Il risultato è stato il rinvio dell’agitazione al 9 ottobre.

Quattro ore non sufficienti per rivendicare i diritti

Il sindacato Usb ha giustamente sottolineato che una durata di 4 ore non è adeguata per portare avanti le rivendicazioni dei lavoratori. Questo sciopero, secondo il sindacato, ha anche una dimensione politica importante, poiché mira a mettere in discussione le politiche del governo in relazione a salari dignitosi, condizioni di lavoro e la regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Critiche alla decisione ministeriale

Il sindacato Usb ha fortemente criticato la decisione del ministro Salvini, sostenendo che questa riduzione drastica del tempo dello sciopero indebolisce il diritto di sciopero come mezzo fondamentale di rivendicazione dei lavoratori. Inoltre, il sindacato ha evidenziato le difficoltà che gli Autoferrotranvieri hanno affrontato negli anni, tra cui privatizzazioni, bassi salari e tutele insufficienti che hanno colpito duramente la categoria.

In conclusione, la nuova data per lo sciopero dei mezzi pubblici è stata fissata per il 9 ottobre, consentendo ai lavoratori di avere una durata più estesa per il loro sciopero e di far valere le loro voci su questioni di importanza cruciale per la categoria.

La decisione di posticipare lo sciopero è stata una risposta al tentativo di ridurre la sua portata, e gli Autoferrotranvieri continuano a lottare per i loro diritti e le loro condizioni di lavoro.