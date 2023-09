Lavori sulla metro di Milano e significative modifiche del servizio

Dal 25 settembre al 26 ottobre, la metropolitana milanese subirà delle modifiche significative per permettere l’esecuzione di lavori essenziali. Qui di seguito, troverai tutti i dettagli relativi ai cambiamenti negli orari e alle stazioni coinvolte.

Chiusura notturna della Linea M2

Dal 25 settembre al 26 ottobre, la Linea M2 della metro di Milano chiuderà dopo le 22:30 tra le stazioni di Crescenzago e Cologno, così come tra Crescenzago e Vimodrone. Questa interruzione temporanea è necessaria per consentire i lavori di posa dei cavi e degli impianti per la nuova rete di alimentazione sulla struttura viadotto di Cascina Gobba.

Servizio sostitutivo con bus Bm2

Durante il periodo di chiusura notturna, Atm ha previsto un servizio sostitutivo con autobus Bm2 per garantire la continuità del trasporto pubblico. Sarà quindi possibile utilizzare questi autobus al posto dei treni sulla Linea M2.

Durante i lavori, alcune stazioni rimarranno chiuse e non saranno accessibili al pubblico. Le fermate coinvolte includono Cascina Gobba e Cologno sud, centro e nord, così come la stazione di Vimodrone.

Per agevolare gli spostamenti tra Milano e Gessate, ti consigliamo di prendere i bus da Crescenzago fino a Cascina Burrona e poi continuare il viaggio in metropolitana. Per chi viaggia da Gessate, l’itinerario suggerito è prendere i bus fino a Crescenzago da Cascina Burrona e poi continuare in metropolitana.

Per gli spostamenti tra Milano e Cologno, ci sarà un servizio bus da Crescenzago per chi parte da Milano e una combinazione di bus Bm2 fino a Crescenzago e poi metropolitana per chi parte da Cologno.

Orari dei bus sostitutivi

Ecco gli orari e le frequenze dei bus Bm2 che operano tra Crescenzago e Cologno Nord:

Da Crescenzago per Cologno Nord: Prima partenza alle 22:44, ultima partenza alle 01:24, frequenza ogni 16 minuti

Da Cologno Nord per Crescenzago: Prima partenza alle 22:54, ultima partenza alle 01:34, frequenza ogni 16 minuti

Per i bus Bm2 che collegano Crescenzago, Vimodrone e Cascina Burrona:

Da Crescenzago per Cascina Burrona: Prima partenza alle ore 22:15, ultima partenza alle ore 00:45, frequenza ogni 30 minuti

Da Cascina Burrona per Crescenzago: Prima partenza alle ore 22:37, ultima partenza alle ore 01:07, frequenza ogni 16 minuti

Le fermate dei bus sono collocate in posizioni strategiche per agevolare gli spostamenti: