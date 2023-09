Mezzi Atm deviati per lavori: le linee interessate

Mezzi Atm deviati per lavori. Ecco quali sono le linee interessate

Nei prossimi giorni, chiunque preveda di utilizzare il trasporto pubblico a Milano dovrebbe tenere in considerazione le modifiche temporanee ai servizi di tram e bus gestiti dall’ATM. Attualmente, alcune delle principali linee ATM subiscono impatti a causa di lavori stradali in corso, che influiranno sulle rotte e sugli orari dei mezzi pubblici.

È fondamentale tenere presente che queste modifiche sono temporanee e dovrebbero tornare alla normale programmazione dopo il 7 settembre. Per pianificare gli spostamenti e rimanere aggiornati sulle ultime notizie relative ai lavori sulle linee ATM, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’ATM di Milano e gli orari aggiornati. In questo modo, si potranno evitare disagi e pianificare gli spostamenti in modo efficiente durante questo periodo di lavori stradali. Prima di pianificare un viaggio, tenere in considerazione anche eventuali scioperi che si terranno in questi giorni.

Lavori in Corso in Viale Zara

I lavori stradali di rilievo riguardano il tratto di viale Zara e sono programmati fino a sabato 7 settembre. Questi lavori comporteranno alcune modifiche al servizio delle linee di tram e bus ATM, ma è importante sottolineare che tali modifiche saranno applicate solo durante le ore serali.

Impatti sulle Linee ATM

Durante questo periodo, il Tram 31 subirà modifiche dopo le 23:45, dal 4 al 7 settembre. Il tram opererà normalmente tra Cinisello e Bicocca M5, ma tra Bicocca e piazzale Lagosta sarà sostituito dai bus della linea B31.

I Bus B31 prenderanno il posto del tram sulla tratta Bicocca – piazzale Lagosta, partendo dalla fermata Bicocca M5 della linea 783. Questo percorso includerà diverse fermate lungo viale Fulvio Testi, via Santa Marcellina, via Pianell, Ca’ Granda M5, Istria M5 e piazzale Lagosta.

Ulteriori Cambiamenti al Servizio

Anche il Tram 33 subirà modifiche dopo le 21, dal 4 al 7 settembre. Il servizio rimarrà attivo tra Rimembranze di Lambrate e via Farini/via Ferrari, con deviazione a Maciachini come capolinea. La tratta tra via Farini e Lagosta richiederà l’utilizzo della M5.

Altre Linee di Bus Coinvolte

Inoltre, altre linee di bus, come Bus 51, Bus 60 e Bus 82, avranno modifiche alle loro tratte durante il periodo dei lavori. Le fermate e i percorsi saranno adeguatamente segnalati.

Per chi utilizza la linea Bus 166 verso Zara, è importante notare che dal 6 al 7 settembre, dopo le 21, il capolinea verrà spostato da viale Zara a viale Stelvio.