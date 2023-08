Lavori sulle linee ATM: le modifiche al servizio

Le modifiche al servizio ATM

Nel quadro delle iniziative di miglioramento del servizio di trasporto pubblico, alcune modifiche temporanee interessano le linee dei tram a Milano. Queste misure, adottate dall’Azienda dei Trasporti Milanesi (Atm), mirano a ottimizzare l’infrastruttura e a garantire un servizio efficiente e sicuro. Oltre ai lavori già attivi sul tratto M2, nel periodo fino al 3 settembre, alcune tratte subiranno interruzioni o variazioni, coinvolgendo principalmente le linee 24 e 27.

Lavori sulle Linee ATM: Tratte Interrotte e Percorsi Alternativi

Nel contesto delle modifiche in corso, le linee 24 e 27 del tram subiranno temporanee variazioni nelle loro tratte. Attualmente, il servizio della linea 24 è attivo dal capolinea di Vigentino, sito in via Ripamonti, e prosegue fino a corso di Porta Vigentina. Questa regolare operatività è resa possibile grazie al recente ripristino della linea aerea danneggiata a causa di un nubifragio.

Tuttavia, è importante notare che a causa di lavori in corso in piazza Fontana, la normale circolazione della linea 27 sarà temporaneamente interrotta e sostituita dalla linea 24. Quest’ultima manterrà il suo itinerario usuale, servendo le fermate lungo il percorso Vigentino-via Larga-Ungheria fino al 3 settembre. Dopo questa data, è previsto il completamento dei lavori, compresa la posa di nuovi binari e interventi di manutenzione.

L’operatività della linea 24 seguirà il suo regolare itinerario tra il capolinea di Vigentino e la fermata di via Larga. Va sottolineato che durante il periodo di variazione, i tram non effettueranno capolinea in piazza Fontana, bensì proseguiranno lungo il tragitto tradizionale della linea 27. Questo percorso comprenderà le solite fermate e si concluderà in viale Ungheria.

Per garantire la continuità del servizio durante queste modifiche, sarà importante fare riferimento agli orari estivi, che saranno applicati anche sulla linea 24. Questo assicurerà un’adeguata connettività e informazioni aggiornate per i passeggeri, mentre Atm lavora per ottimizzare il servizio complessivo e garantire una migliore esperienza di viaggio a tutti i cittadini.