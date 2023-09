L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha evidenziato che le multe per violazioni dell'Area C e dell'Area B rappresentano solo la metà delle sanzioni totali, mentre l'altra metà è frutto di scelte politiche dell'amministrazione comunale.

Nel 2022, il Comune di Milano ha incassato un totale di 20,5 milioni di euro dalle multe per violazioni dell’Area B. L’obiettivo principale di queste sanzioni è far rispettare il Codice della Strada e non fare cassa. L’assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha evidenziato che le multe per violazioni dell’Area C e dell’Area B rappresentano solo la metà delle sanzioni totali, mentre l’altra metà è frutto di scelte politiche dell’amministrazione comunale.

Multe da Area B: l’incasso del Comune di Milano

L’obiettivo delle multe: far rispettare il Codice della Strada

Analisi dei dati e delle politiche del Comune

L’analisi dei dati e delle politiche del Comune di Milano mostra un aumento delle multe nel corso degli anni, ma l’assessore Granelli sottolinea che l’obiettivo principale è far rispettare il Codice della Strada e non fare cassa. L’incasso da multe è diminuito nel confronto tra il periodo 2016-2017 e il periodo 2021-2022.

