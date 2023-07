Cambiano le regole di accesso in Area C per tutti

In Area C a Milano cambiano le regole di accesso: accedere alla ztl del centro sarà ancora più costoso. Il ticket di ingresso, infatti, costerà dal prossimo 30 ottobre 7,50€. Non solo, con l’ordine del giorno approvato a prima firma Lega in occasione del Consiglio Comunale di giovedì, sono state modificate alcune norme.

Attualmente, infatti, l’area C è a pagamento solo in settimana dalle 7.30 alle 19.30. Con il nuovo accordo, l’accesso resterà a pagamento anche durante il weekend. La ztl del centro, quindi, resterà sempre attiva, con accesso garantito ai soli residenti.

Le nuove norme dell’area del Centro di Milano, tuttavia, prevedono delle differenze anche per loro.

Nonostante il maltempo che ha colpito Milano in questi giorni, l’amministrazione continua ad occuparsi della gestione della città, e il primo atto politico dopo il nubifragio è proprio quello del cambiamento delle norme per gli accessi in Area C. C’è da dire, tuttavia, che non si tratta di una novità assoluta, e che di queste decisioni se ne parlava già da un po’ di giorni.

Area C: cosa cambia per i residenti

I residenti che desiderano entrare in Area C negli orari di zona traffico limitato hanno la possibilità di farlo gratuitamente se non hanno ancora consumato tutti i 40 ingressi liberi. Dopodiché devono pagare anche loro un ticket a cifra ridotta rispetto a quello dei non residenti.

L’attuale Ticket per i residenti è fissato alla cifra di 2€, ma dal 30 ottobre passerà a 3€, con un aumento del 50%.

Vi è però una buona notizia: poiché la ztl è stata estesa anche per i weekend e festivi, il numero di ingressi gratuiti salirà a 50, permettendo così a tutti i residenti di mantenere la gratuità anche il sabato, la domenica e i festivi.

Area C e non residenti

Per i non residenti cambiano poche regole per l’accesso in area C. Questi dovranno sempre pagare il ticket, che dal 30 ottobre sarà fissato al prezzo di 7,50€.

L’accesso dovrà essere sempre pagato in qualsiasi giorno e orario di entrata. L’area C, infatti, resterà sempre in vigore.