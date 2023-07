Nuove norme anti-traffico saranno annunciate in giornata a Milano dal sindaco Sala: previsto l'aumento del ticket d'ingresso in centro

Milano anti-traffico. Saranno annunciate nella giornata di venerdì 7 luglio 2023 le nuove norme di viabilità nel capoluogo lombardo dal sindaco Giuseppe Sala. Sono previsti l’aumento del ticket d’ingresso in centro – anche per i residenti nei Bastioni – e l’intenzione di estendere il pagamento alle giornate del fine settimana.

Anche sabato e domenica

Quanto preannunciato non è un’assoluta novità per i milanesi e per coloro che si trovano a frequentare la città di Milano: l’aumento del ticket d’ingresso nell’Area C è definito da settimane, dopo mesi di confronti interni alla giunta tra la maggioranza e gli uffici tecnici del Comune. L’entrata non costerà più cinque euro, ma 7,5. La grande novità resta tuttavia l’estensione degli ingressi a pagamento anche al sabato e alla domenica: l’Area C non si accenderà più solo dalle 7:30 alle 19:30 dei giorni feriali giorni (dal lunedì al venerdì), ma non si spegnerà mai. Sette giorni su sette.

Aumento anche per i residenti nelle mura

Non scampano dall’aumento i residenti nei Bastioni: se finora chi vive nelle mura di Milano ha avuto a disposizione quaranta ingressi gratuiti e dalla quarantunesima tariffa lo sconto a due euro, quest’ultima dovrebbe aumentare del 50%, passando quindi a tre euro.