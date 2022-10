L'elenco dei parcheggi d'interscambio accessibili prima delle telecamere di Area B

I nuovi divieti di Area B, in vigore dal primo di ottobre, tornano a generare polemiche da parte dei pendolari.

Area B, parcheggi accessibili e non: Atm rimborserà gli abbonamenti annuali

In questi giorni i cittadini hanno evidenziato una nuova problematica: quella dei parcheggi d’interscambio, che servono ai pendolari per lasciare l’auto e prendere i mezzi pubblici.

Non tutti sono accessibili. Tra tutti spicca il caso del parcheggio multipiano di Lampugnano, in quanto l’ingresso sarebbe consentito solo a chi è in possesso di un’auto conforme al regolamento.

Come si devono comportare coloro che hanno stipulato un abbonamento annuale per sostare in questi parcheggi e, con i nuovi divieti, non possono più entrare in Area B? Atm rimborserà gli abbonamenti annuali. Recandosi agli Atm point si ha diritto a farsi rimborsare il 90% del costo non utilizzato.

Chiedendo il rimborso entro il 5 di un dato mese, si può includere anche quel mese (oltre ai successivi) nel rimborso.

Area B, i parcheggi d’interscambio accessibili

I parcheggi d’interscambio che si possono utilizzare senza varcare le telecamere di Area B sono i seguenti:

Bisceglie M1 (feriale 05:30 – 01:00; festivo 6:00 – 01:00)

Cascina Gobba M2 (feriale 05:30 – 01:00; festivo 6:00 – 01:00)

Cologno Nord M2 (sempre aperto)

Comasina M3 (sempre aperto)

Famagosta M2 (feriale 05:30 – 01:00; festivo 6:00 – 01:00)

Gessate M2 (sempre aperto)

Molinetto di Lorenteggio Tram 14 (sempre aperto)

Molino Dorino M1 (feriale 05:30 – 01:00; festivo 6:00 – 01:00)

Ornato Parco Nord Tram 4

Quarto Oggiaro Quarto Oggiaro Trenord (sempre aperto)

San Donato Emilia M3 (feriale 05:30 – 01:00; festivo 6:00 – 01:00)

San Donato Paullese M3 (feriale 05:30 – 01:00; festivo 6:00 – 01:00)

Area B, i parcheggi d’interscambio accessibili quando le telecamere sono spente

I parcheggi sottoelencati, invece, sono all’interno di Area B, pertanto sono accessibili nelle fasce orarie in cui le telecamere di Area B sono spente. Si ricorda che la zona a traffico limitato è attiva dal lunedì al venerdì non festivo dalle 7.30 alle 19.30.

I parcheggi “proibiti”:

Bovisa 1 Bovisa Politecnico Trenord

Cassiodoro Tre Torri M5 (feriali 5:30-01:00; festivi 6:00-01:00)

Caterina da Forlì Bande Nere M1 (feriale 05:30 – 01:00; festivo 6:00 – 01:00)

Crescenzago M2 (feriale 07:00 – 20:00)

Einaudi Gioia M2 (lun-ven 7:00-21:30; sab 7:30-14:00)

Forlanini Tram 27, Bus 73 (sempre aperto)

Lampugnano M1 (feriale 05:30 – 01:00; festivo 6:00 – 01:00)

Lodi Lodi TIBB M3 (sempre aperto)

Maciachini M3 (feriale 05:30 – 01:00; festivo 6:00 – 01:00)

Ripamonti Tram 24

Rogoredo M3 (feriale 05:30 – 01:00; festivo 6:00 – 01:00)

Romolo M2 (sempre aperto)

Romolo multipiano M2 (feriale 05:30 – 01:00; festivo 6:00 – 01:00)

San Leonardo M1 (sempre aperto)

