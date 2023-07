I cittadini si chiedono se i biglietti atm aumenteranno ancora. Ecco la risposta del comune.

In un contesto di maltempo a Milano, linee di filobus e tram deviate o interrotte a causa dei danni e di emergenza ancora attiva, ci si chiede se i biglietti di Atm aumenteranno ancora.

Già quest’anno i cittadini milanesi, così come quelli delle città limitrofi servite dall’azienda di trasporti milanesi, hanno dovuto affrontare un aumento di ben 20 centesimi di euro, apportando quindi il nuovo prezzo per la mobilità nei confini cittadini a 2,20€.

La causa dell’aumento, però, non è dovuta alla sistemazione dei danni come molti credono, ma a decisioni presi da Regione Lombardia nei giorni scorsi per l’adeguamento all’Istat delle tariffe del trasporto pubblico.

La decisione è già confermata per Trenord, e si teme per Atm. Tuttavia, l’amministrazione comunale sembra non essere d’accordo con queste modifiche di prezzo.

“Proteggeremo i milanesi” ha dichiarato Arianna Censi, assessore alla mobilità di Palazzo Marino.

Niente dunque è ancora deciso, e per il momento i milanesi sembrano salvi da ulteriori aumenti nel biglietto di tram, filobus, autobus e metro.

I biglietti di Atm aumenteranno ancora? La risposta di Arianna Censi

Arianna Censi è intervenuta per chiarire la situazione “aumento costo biglietti Atm”: “Regione Lombardia ha imposto a tutti un adeguamento Istat” dice l’assessore alla mobilità di Milano “L’ho già detto in diverse occasioni e lo ribadisco, purché sia chiaro: l’amministrazione non ha alcuna intenzione di aumentare il prezzo del biglietto della tratta cittadina di tram, metro, filobus e autobus. Proteggeremo i milanesi dall’ennesimo attacco della destra” aggiunge infine nel cercare di tranquillizzare i suoi cittadini.

Trenord ha già stabilito l’aumento del prezzo dei suoi biglietti a partire dal primo settembre a causa di questa decisione da parte di Regione Lombardia, e ormai non si può fare più nulla. Ma per Atm sembra che tutto sia ancora da decidere, e che la Censi abbia intenzione di opporsi con tutte le sue forze a questa imposizione, almeno per quanto concerne i mezzi della società che circolano sulla tratta cittadina.

“Faremo valere il diritto delle famiglie milanesi in ogni modo, e chiederemo al governo e alla regione di coprire gli aumenti che loro stessi hanno deciso”.

I biglietti Atm aumenteranno ancora? Cosa potrebbe succedere

Al momento l’amministrazione comunale è ancora in trattativa con Regione Lombardia per evitare un ulteriore aumento dei prezzi dei biglietti di Atm almeno per la tratta cittadina. Per ora nulla è ancora deciso, e l’assessore alla mobilità non intende cedere nella sua decisione; ma se l’amministrazione dovesse perdere, gli aumenti sono previsti per il primo settembre.