Maltempo a Milano, Sala: “Spero si torni alla normalità entro fine agosto”

Maltempo a Milano: Sala chiede ai cittadini comprensione che la situazione non può essere risolta facilmente

Maltempo a Milano, Sala dichiara che sarà difficile tornare alla normalità. Spera, infatti, che la situazione possa tornare alla condizione iniziale entro fine agosto.

Chiede altresì comprensione da parte di tutta la cittadinanza milanese, l’amministrazione sta facendo il possibile per risolvere i disagi in tempi brevi e già diverse squadre sono al lavoro. Tuttavia, lo stato di emergenza persiste e non si può risolvere il tutto in tempi brevi.

Molti disagi sono già stati risolti, oggi, infatti, hanno riaperto alcuni musei ed esposizioni sul territorio del capoluogo, e la metropolitana ha ripreso piena funzionalità.

Sono, inoltre, state riaperte le principali vie della città, ma vi sono ancora ben 800 punti interrotti a causa degli alberi caduti. Anche i parchi persistono a rimanere chiusi, così come alcuni asili nidi e scuole dell’infanzia a causa di allagamenti.

Si tratta di un problema grave, che non può essere assolutamente risolto in poche ore o in pochi giorni, ma che richiede le giuste tempistiche.

Maltempo a Milano: Sala convoca le forze impegnate nei lavori di ripristino

Per martedì prossimo Sala ha richiesto una riunione con tutte le forze in campo impegnate già da quarantotto ore nei lavori di ripristino, al fine di stilare un piano di intervento che porterà alla normalizzazione della situazione entro fine agosto.

“Stiamo cercando di intervenire su due piani” ha detto il Sindaco Sala in un’intervista, “quello che deve essere l’immediato è la liberazione delle strade e dei percorsi del trasporto pubblico“.

Insiste poi che entro pochi giorni devono essere ripristinati i parchi, e che non possono essere tenuti chiusi ancora troppo a lungo.

Il piano di intervento deve essere concluso entro dieci giorni, momento in cui il Sindaco partirà per pochi giorni di vacanza e lascerà la città nelle mani della Vicesindaca.

Maltempo a Milano: come proseguono i lavori per il ripristino della città

A proposito di Maltempo a Milano, Sala spiega che già numerosi interventi sono stati fatti: “su 1400 località censite con alberi o rami in strada, circa 600 sono state risolte” dice. Il report è aggiornato a mercoledì sera, ed è stato curato dall’assessore alla sicurezza di Palazzo Marino Marco Granelli.

Granelli spiega come attualmente gli interventi di ripristino siano coordinati dalla Protezione Civile di Milano, e come vengano catalogati in ordine di priorità, e poi affidati alle varie squadre di intervento.

La priorità per l’amministrazione comunale resta comunque la viabilità, a seguire la riapertura dei parchi, la riapertura di tutti gli edifici allagati e infine le criticità minori.