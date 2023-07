Maltempo a Milano, riaprono musei ed esposizioni. Ecco una lista dei luoghi riaperti dopo il nubifragio

Dopo la tempesta del 24 e 25 luglio, Milano comincia a vedere la luce infondo al tunnel e tornare alla normalità. I disagi da risolvere sono ancora tantissimi, ma piano piano la matassa comincia a sbrogliarsi e a permettere a cittadini del capoluogo meneghino e ai turisti di poter tornare ad apprezzare una città che tanto amano. Dopo il maltempo a Milano riaprono museo ed esposizioni per permettere un po’ di svago a tutti e un piccolo passo verso la quotidianità.

Nonostante la città stia ancora facendo la conta dei danni per il maltempo, e stia ancora risolvendo numerose criticità, da oggi, 27 luglio, la maggior parte dei musei ed esposizioni che hanno subito le conseguenze del maltempo possono finalmente riaprire le porte al pubblico, compreso il Castello Sforzesco.

Maltempo a Milano: riaprono musei ed esposizioni. Ecco quali sono

Terminati gli interventi necessari di ripristino per i vari impianti dopo il maltempo a Milano, riaprono musei ed esposizioni.

Sono di nuovo accessibili al pubblico, quindi, tutti gli edifici del centro, tra cui anche Palazzo Reale e il Castello sforzesco, quest’ultimo fortemente colpito dal nubifragio dei giorni scorsi.

Gli amanti del giro pomeridiano a Milano, quindi potranno tenersi di nuovo occupati e visitarne i luoghi più belli.

Riaprono anche i musei civici, tranne il Museo di Storia Naturale, il Planetario e l’Acquario civico di Milano. Questi, infatti, pur non essendo stati danneggiati dalla tempesta, rimarranno chiusi fino alla totale messa in sicurezza dei giardini che li ospitano. All’interno di questi parchi sono caduti diverse piante secolari, e alcune sono ancora pericolanti.

Il pubblico, pertanto, non potrà accedervi fino alla totale messa in sicurezza, che avverrà nei prossimi giorni.

Gli altri impianti, invece, possono essere nuovamente visitati regolarmente dal pubblico secondo gli orari di ciascun museo ed esposizione.

Maltempo a Milano, riaprono musei ed esposizioni ma restano ancora chiusi tutti i parchi della città

Purtroppo la situazione del verde a Milano è ancora delicata. I parchi non sono ancora stati messi pienamente in sicurezza a causa di piante secolari ritenute ancora pericolanti.

“I parchi resteranno chiusi finché non avremo la certezza che saranno fruibili in piena sicurezza” ha detto il Sindaco Beppe Sala in occasione del Consiglio Comunale. Le piante cadute sono state quasi completamente rimosse, ma resta da verificare che quelle rimaste siano stabili e che non cedano nei prossimi giorni.

Se il bel tempo persisterà, si asciugherà anche il terreno ancora troppo bagnato per essere reputato sicuro, e i parchi potranno essere finalmente riaperti. Con essi, riapriranno anche i Musei al loro interno.

Oltre ai parchi restano inaccessibili anche le aree verdi alberate non recintate.