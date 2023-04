Cosa vedere a Milano in un pomeriggio: i consigli

Ecco per voi un breve e intelligente itinerario per vedere alcuni dei principali simboli di Milano in un solo pomeriggio.

Milano è una città estremamente comoda e moderna, con un sistema di trasporto pubblico efficiente che permette di spostarsi ovunque si voglia e poter così raggiungere la propria destinazione finale in maniera abbastanza veloce. Prima di iniziare, però, ricordatevi di acquistare il biglietto ATM giornaliero per rendere i vostri spostamenti ancora più rapidi e comodi. Continua a leggere l’articolo per scoprire cosa vedere a Milano in un pomeriggio!

Cosa vedere a Milano in un pomeriggio

La Piazza del Duomo e gli altri monumenti

Il tour dei simboli di Milano inizia inevitabilmente da Piazza del Duomo, il centro commerciale e il punto di ritrovo della città da più di settecento anni. Questa piazza storica ospita molti dei monumenti e degli edifici più importanti della città, tra cui la Cattedrale che merita di essere visitata non solo all’interno, ma anche sulle sue terrazze panoramiche. Oltre alla Cattedrale, la piazza del Duomo è anche la sede di altri importanti monumenti tra cui ad esempio il Palazzo Reale, il Museo del Novecento, la Statua Equestre di Vittorio Emanuele II e il Palazzo Arcivescovile.

La Galleria Vittorio Emanuele II

Sul lato destro di Piazza del Duomo si trova la Galleria Vittorio Emanuele II, considerata il salotto mondano di Milano. Questa galleria ottocentesca, dedicata al Re Vittorio Emanuele II, ha uno stile eclettico molto particolare che la rende una vera meraviglia da scoprire e passeggiare. Al centro della Galleria si trova un mosaico raffigurante un toro e, secondo la tradizione, si dice che girare tre volte su se stessi con il tallone destro puntato verso le parti intime del toro porti fortuna. Inoltre, se avete la possibilità, si può fare shopping nei negozi di alta moda presenti all’interno della Galleria.

Il Teatro alla Scala

Dalla Galleria Vittorio Emanuele, potrete raggiungere rapidamente il celebre Teatro alla Scala che si trova a pochi passi di distanza. Conosciuto anche come La Scala di Milano, questo splendido teatro è considerato uno dei teatri più prestigiosi al mondo e dal lontano 1778 ospita i principali artisti internazionali nel campo dell’opera e della musica classica. Dopo aver ammirato l’eleganza e l’imponenza di questa meravigliosa struttura, vi consigliamo di fare una passeggiata nel celebre Quadrilatero della Moda di Milano, ovvero le vie Monte Napoleone, Manzoni, della Spiga e Corso Venezia.

Brera e Piazza Gae Aulenti

Continuando a camminare dritto lungo il lato destro del Teatro, si attraversa la zona di Brera, conosciuta come il quartiere degli artisti di Milano. Le vie lastricate, i cortili nascosti, gli artisti di strada e i numerosi locali con tavoli all’aperto, vi faranno sentire come se foste in una piccola Parigi. Dopo aver percorso un paio di chilometri, si arriva finalmente alla modernissima piazza Gae Aulenti, dove si respira un’atmosfera completamente diversa, con i suoi edifici avveniristici e i negozi di moda che la rendono il simbolo della Milano del futuro.

Arco della Pace

Partendo da piazza Gae Aulenti, si può percorrere corso Como e corso Garibaldi, due storici luoghi della vita notturna milanese, fino ad arrivare in via della Moscova. Qui, attraversando via di Porta Tenaglia, ci si troverà nelle vicinanze del Parco Sempione. Proseguendo lungo viale Elvezia, che costeggia il parco per circa un chilometro, si raggiunge l’imponente Arco della Pace. Questo monumento neoclassico, con i suoi tre archi delimitati da colonne corinzie e le decorazioni a bassorilievo, si ispira all’Arco di Settimio Severo di Roma.

Parco Sempione e Castello Sforzesco

Nelle vicinanze dell’Arco della Pace, si trova uno dei luoghi più rinomati e amati di Milano, ovvero il Parco Sempione. Oltre ad essere uno dei principali parchi della città, ha anche un grande valore culturale e architettonico. Infatti, mentre si cammina tra i numerosi sentieri del parco, è possibile ammirare varie opere architettoniche e installazioni, che sono state ereditate dalle Esposizioni Triennali nel corso del Novecento.

Uscendo dal Parco Sempione e dirigendosi nella direzione opposta rispetto all’Arco della Pace, si arriva in Piazza Castello. L’imponente edificio chiamato Castello Sforzesco fu commissionato proprio da Francesco Sforza nel XV secolo e costruito sui resti di un’antica fortificazione, subendo in seguito molte modifiche. Attualmente, è la sede della Pinacoteca del Castello, che ospita importanti opere di artisti come Andrea Mantegna, Tiepolo, Canaletto e Antonello da Messina. Inoltre, ci sono altri interessanti musei come il Museo Egizio, il Museo della Preistoria e il Museo Pietà Rodanini.

Ecco, dunque, alcune delle cose che potreste vedere a Milano in un solo pomeriggio!